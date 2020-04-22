Коронавирус в ДНР: За день Covid-19 выявлен у 31 жителя Республики

За день, 22 апреля, коронавирус в ДНР выявлен у 31 жителя Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.

- Согласно проведенным исследованиям 22 апреля, выявлен 31 случай заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Все выявленные инфицированные - из числа контактных лиц с ранее заболевшими коронавирусом.

- Очаги коронавирусной инфекции локализованы и все находятся под наблюдением медицинских работников, - говорят в министерстве. - У пациентов течение болезни проходит в легкой форме, все получают необходимое лечение.

В Минздраве Республики заявили о первом летальном случае от коронавируса.

- Пациент 60-ти лет поступил в учреждение здравоохранения уже в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом пневмония. В ходе лечения был произведен забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию, к сожалению, пациента спасти не удалось, - сказали в здравоохранительном учреждении.

За все время в ДНР выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Двое пациентов выздоровели и были выписаны из больницы, один скончался.

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