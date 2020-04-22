Коронавирус в ЛНР: За все время Сovid-19 выявлен у 48 жителей
Коронавирус в ЛНР на прошедшие пять дней был выявлен у 27 жителей. За все время в Республике зарегистрировано 48 случаев заражения Covid-19. Об этом сообщила министр здравоохранения государства Наталия Пащенко.
Глава Минздрава рассказала, несколько заболевших зафиксированы в Стаханове и Свердловске, а в основном новые случаи Covid-19 выявляются в Первомайске.
- Это случаи - контактные по предыдущим случаям заболевания. То есть это не новые заболевшие, а контактные по тем людям, которые уже выявлены. Это подтверждает нашу правильную работу по локализации очага инфекции, - сказала Пащенко.
Один из зараженных коронавирусной инфекцией скончался. Смерть наступила от сердечно-сосудистой патологии.
- Пациент возрастной, 74 лет, но он являлся носителем Covid-инфекции, то есть он, как контактный, был заражен, но причина смерти - в его основной патологии, - говорит Наталия Пащенко. - Повлиял вирус Covid на его заболевание или нет, сейчас нельзя сказать, так как зафиксирован коронавирус был в день смерти. Летальный исход у пациента наступил не по причине дыхательной недостаточности, типичной при коронавирусе.
Министр здравоохранения Республики сообщила, что на сегодняшний день выздоровели от коронавируса и были выписаны из больницы – семь жителей.
- На обсервации у нас уже гораздо меньше находятся наблюдаемых, потому что в обсервационные условия мы помещали людей, которые прибывали из дальнего зарубежья. На сегодняшний день менее 100 человек находятся в обсервационных отделениях, - рассказала Наталия Пащенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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