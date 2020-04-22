Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Сегодня в минздраве Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным на утро 22 апреля лечение от коронавируса в ДНР проходят 34 человека. За последние сутки новых случаев заболевания не выявлено. Прироста нет уже несколько дней.

- По состоянию на 11 часов 22 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной Республики – 36. За сутки – 0. Летальных случаев – 0. Выписаны с выздоровлением – 2. Находятся на лечении 34.

По данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф за последние сутки взяты под наблюдение 24 человека. Из них 20 госпитализированы, четверо самоизолированы на дому.

- Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 299 человек. 7 869 человек – находятся на домашней самоизоляции. Всего под наблюдением 8 168 человек, - уточнили в ведомстве.

60 человек выписаны из отделений с полным выздоровлением от острой респираторной вирусной инфекции и дважды отрицательными результатами на коронавирус.

Напомним - в Донецкой Народной Республике ввели новые и продлили уже принятые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

Для жителей старше 65 лет самоизоляцию продлили до 30 апреля включительно. Также все жители обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Донецкой и Луганской Народных Республиках приняли решение о переносе Парада Победы.

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