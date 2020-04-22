«Капсула времени» на площади Ленина в Донецке: О чем говорится в послании наших предков в современность

22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. В честь этого в центре Донецка должно было пройти вскрытие «капсулы времени». Ее заложили наши предки пятьдесят лет назад в честь столетия со дня рождения вождя мирового пролетариата. Однако вскрытие пришлось отложить в связи с ситуацией с коронавирусом. Все мероприятия в Республике отменены до особого распоряжения.

Празднование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Фото: Л. Аэриеля

Как закладывали послание

Несмотря на перенос вскрытия «капсулы времени» в центре столицы, наши корреспонденты выяснили, что нам завещали предки в своем послании. О том, как проходило празднование столетия со дня рождения Ильича – писали все местные газеты. В «Комсомольце Донбасса» от 23 апреля говорилось:

«...К вечеру юность Донецка вышла на улицы. Алость знамен и транспарантов, медь оркестров, зелень листвы – весенняя радуга праздника заиграла на проспектах, бульварах и площадях.

На улице имени Артема, у здания горисполкома строится в колонны молодежь. Звучат песни о Ленине, над площадью проносятся комсомольские песни и марши. Взволнованный голос в репродукторе рассказывает о героическом пути Ленинского комсомола, о победах, с которыми донецкая молодежь пришла к ленинскому юбилею.

Центральная площадь шахтерской столицы. 18.00. Звучат фанфары: «Слушайте все!» Слушают все. Слушает история. Донецкий комсомол вышел на манифестацию, чтобы продемонстрировать свою безграничную преданность ленинским идеалам, свою готовность служить Родине, Коммунистической партии и Ленинскому комсомолу...

…Чеканя шаг, к трибуне подходит группа комсомольцев. Торжественно и взволнованно звучит клятва вождю:

«Силой рабочих рук, пламенем юных сердец клянемся, что никогда не свернем с дороги отцов, с пути, по которому ведет нас партия Ленина! …Каждым ударом сердца, каждым прожитым днем, всей жизнью своей клянемся утверждать на Земле коммунизм»

Над площадью проносится многоголосое «Клянемся!» От имени собравшихся, от имени всей донецкой молодежи секретарь Донецкого горкома Станислав Поважный произносит слова глубокой благодарности Родине, партии, правительству за ленинскую заботу о молодежи. К памятнику Владимиру Ильичу возлагают цветы».

На праздновании 100-летия Ленину первый секретарь Донецкого обкома Владимир Афонин вручает комсомольский билет пятисоттысячному комсомольцу Донецкой областной организации Станиславу Гнитецкому. Фото: Борис Витков

В Республиках Донбасса историю не переписывают

После торжественных речей на площади Ленина юноши и девушки закладывают «капсулу времени» с письмом к молодежи 2020 года. Вскрыть ее надлежит в день 150–летия со дня рождения Владимира Ильича – 22 апреля. Об этом сказано на плите, под которой находится послание.

Наши предки не могли представить, что спустя пятьдесят лет на этой земле будет война, что памятники Ильичу снесут по всей Украине... Благо в Республиках Донбасса историю не забывают и не переписывают, а чтят и пытаются сохранить и отстоять ее всеми возможными способами, чтобы потом передать будущим поколениям.

Не могли наши предки вообразить и то, что спустя полвека – все празднования придется перенести из–за вируса, который стремительно распространился по всему миру. В том числе и вскрытие капсулы. Увидеть оригинал послания можно будет лишь тогда, когда коварный вирус не будет представлять такую угрозу для жизни людей и мероприятия в Республике будут возобновлены.

«Комсомолке» все же удалось отыскать текст послания – его публиковали газеты в апреле 1970 года. В этом помогли работники библиотеки имени Крупской. Все по той же причине она закрыта для посетителей, поэтому общение проходило на дистанционке. Публикуем послание (возможно текст не полный) предков к молодежи 2020 года:

«От дедов и отцов своих приняла революционное знамя донецкая комсомолия. У этого знамени мы получили свои комсомольские билеты, с ними добывали уголь, строили заводы, выращивали урожаи и мечтали о будущем.

Все что добыто трудом и кровью героев, все, что создано нами, передаем тебе, юность 2020 года.

Наши успехи и радости, дороги открытые подвигу, мечты и надежды, раскованные Октябрем, и гордое звание наше – проходчики нового мира – прими и продолжай!

Мы знаем, что Земля, возделанная тобой, будет красивей, песни, звучащие над ней, радостней, познания ваши – огромней.

Мы завидуем вам, но и вы завидуете нам! Потому что ваша прекрасная жизнь – продолжение нашей любви, нашей веры в будущее, нашей верности великому коммунистическому делу, красному знамени Ильича. Несите это знамя дальше! Мир завоеван для радости и добра! Да здравствует коммунизм!»

Послание потомкам в 2018 год исчезло

Наши предки надеялись, что через годы и расстояния эти слова услышат их внуки и правнуки и представят, как поднимались на леса новостроек самые первые, как спускались в забой самые смелые, как рвались в космические дали, как уходила в простор целины юность 60–х и 70–х годов двадцатого века.

В 2018 году капсулу времени с посланием от предков не обнаружили. Фото: Дмитрий Ягодкин

Это не единственная «капсула времени» с посланием к потомкам из 70–х годов, которую нашу предки заложили на площади Ленина. 29 октября 1971 года участниками Всесоюзной встречи трудовых династий к молодежи страны было заложено письмо в 2018 год. «Капсулу времени» должны были вскрыть два года назад – 29 октября.

Чуть больше чем за две недели до запланированного вскрытия капсулы сотрудники городской администрации собрали комиссию, в которую вошли работники краеведческого музея, представители районной администрации и полицейские. Специалисты отправились на главную площадь Республики для того, чтобы заранее достать капсулу, а после заложить так, чтобы в торжественный день вскрытия не тратить на ее извлечение много времени.

Только на подъем плит подъемными кранами ушло не меньше часа. Дальше комиссия приступила к поискам капсулы, но все усердия были напрасны – капсулы там не было. Вместо нее нашли кусок асбестовой трубы, набитой плиткой.

Капсула могла пропасть во время реконструкции

«Комсомолка» попыталась разобраться, когда и куда могла исчезнуть капсула времени. Дело в том, что во время существования Республики на том месте масштабные ремонтные работы не проводились. С начала событий Русской весны площадь Ленина была самым охраняемым местом не только полицией, но и общественностью.

Дважды Герой Социалистического Труда И. И. Бридько закладывает письмо в будущее - в 2018 год. Фото: Сборник Династии, вовлеченные трудом

На уровне городских легенд существует версия, что якобы кто–то из старых коммунистов во время распада Советского Союза достал историческое послание и куда–то его спрятал. Тогда она хранится у кого–то до сих пор. Согласно второй версии похищение могло произойти во время реконструкции площади Ленина.

Это старая часть города, там огромное количество подземных коммуникаций. Любые бригады с привлечением тяжелой техники во время плановых работ могли зацепить или повредить капсулу. Побоявшись кары начальства, они могли скрыть этот факт и изъять капсулу. А могли просто воспользоваться случаем и украсть с целью дальнейшей продажи. Это могло произойти накануне Чемпионата Европы по футболу, который проходил в Донецке в 2012 году.

– По моему мнению, труба, на которую мы наткнулись, появилась именно во время благоустройства и реконструкции площади, – рассказал тогда «Комсомолке» член комиссии – старший научный сотрудник краеведческого музея Эдуард Кравченко. – Капсула по задумке должна была находиться не в трубе, а в специальном вместилище. Судя по фотографии в газете, которую мы нашли, это было что–то вроде прямоугольного бетонного ящика, в который положили капсулу. А труба была вмонтирована и могла представлять какую–то часть водостока.

Поисковые работы капсулы в 2018 году. Фото: Краеведческий музей

«Капсула времени» с посланием к потомкам в 2018 год была заложена дважды Героем Социалистического Труда Иваном Бридько после Первой Всесоюзной встречи трудовых династий рабочего класса и колхозного крестьянства, которая проходила в Донецке. Наши предки наперед спланировали ее будущее вскрытие к столетию со дня рождения Ленинского комсомола.

– Люди тогда верили, что уже сейчас мы с вами освоим космическую программу вплоть до того, что будем открывать города на Луне. Верили, что во всем мире будут популярны идеи коммунизма. Возможно, об этом и говорилась в тексте. По плану это было послание от комсомольцев того времени комсомольцам нашего времени, – рассказал тогда «Комсомолке» Денис Кузнецов – генеральный директор краеведческого музея, в котором должна была храниться капсула после вскрытия.

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