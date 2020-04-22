В ДНР зарегистрирована первая смерть от коронавируса
В Донецкой Народной Республике зарегистрировали первый летальный случай от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.
- Пациент 60-ти лет поступил в учреждение здравоохранения уже в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом пневмония, - говорят в здравоохранительном учреждении Республики. - В ходе лечения был произведен забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию, к сожалению, пациента спасти не удалось.
Тем временем, 22 апреля в ДНР зафиксировали 31 случай заражения коронавирусом. За все время Covid-19 выявлен у 67 жителей Республики.
- Все выявленные инфицированные за 22 апреля из числа контактных лиц с ранее заболевшими Covid-19, - сказали в Минздраве ДНР.
В министерстве отметили, что очаги коронавирусной инфекции локализованы и все находятся под наблюдением медицинских работников.
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ИСТОЧНИК KP.RU