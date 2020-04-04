2020-04-04T12:32:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 апреля 2020 года: трое зараженных, под наблюдением врачей 124 человека

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 4 апреля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВ
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За все время коронавирус в ДНР выявлен у троих жителей РеспубликиЗа все время коронавирус в ДНР выявлен у троих жителей РеспубликиФото: Олег ЗОЛОТО
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Ситуация с коронавирусом в ДНР остается под контролем минздрава. На сегодняшний день число зараженных не изменилось – за все время инфекция выявлена у троих жителей Республики.

В министерстве здравоохранения сообщили, что за прошлые сутки в стационары были госпитализированы 6 человек с подозрением на коронавирус. Стоит понимать, что это не зараженные коронавирусной инфекцией, а лишь возможные ее носители. Именно для выявления или отрицания диагноза они находятся под наблюдением медиков.

В это же время число выписанных с дважды отрицательными результатами тестов составило 23 человека – у них не был выявлен коронавирус.

- Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 124 человека. 11 876 человек находятся на самоизоляции на дому, – заявили в минздраве.

Напомним - первый случай был выявлен у жительницы Республики, которая вместе с семьей приехала из Москвы 19 марта. Меньше чем через неделю она почувствовала недомогание и 29 марта позвонила на горячую линию Минздрава. «Скорая» госпитализировала ее в инфекционное отделение. Вторым зараженным в Республике оказался сын первой заболевшей.

- Мать с сыном находятся в отдельном боксе инфекционного отделения. Заболевание у них протекает в легкой форме, - сообщили в минздраве.

Вечером 3 апреля было объявлено о третьем случае заражения в Республике - коронавирус выявили у 62-летнего жителя, который в марте ездил в Украину. В министерстве здравоохранения заявили, что супругу пенсионера также госпитализировали. О результатах ее тестирования сообщат дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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