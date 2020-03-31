В ЛНР ужесточили режим повышенной готовности: Приостановлена работа салонов красоты, фитнес-клубов и запрещено посещать парки
Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике ужесточило режим повышенной готовности. Решение об этом приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР.
- Правительство в очередной раз обращается к жителям Республики с просьбой придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения и следовать ограничениям, принятым ЧСПК, - призвали в комиссии.
Запреты коснулись практически всех видов предоставления услуг.
В частности, запрещена работа фитнес-центров, соляриев, бань, саун и других заведений, в которых услуги оказываются непосредственно во время присутствия клиента.
Закрываются и салоны красоты, в том числе косметические, СПА, массажные.
Также под запрет попали прогулки в парках, на детских и спортивных площадка.
Полностью приостановлено проведение все досуговых, развлекательных, культурных мероприятий с очным присутствием граждан.
- А также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, - объяснят в ЧСПК. - Посещение гражданами зданий, предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий, в том числе ночных клубов, дискотек), и других аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Приостановлено предоставление госуслуг в помещениях органов власти.
- Предоставление таких услуг возможно исключительно в электронном виде, - рассказали в Правительстве.
Кроме этого, «Почта ЛНР» заявила о приостановке постового сообщения с Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой.
Напомним, что в Луганской Народной Республике подтвердился случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU