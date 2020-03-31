В ЛНР временно приостановили почтовое сообщение с Россией и ДНР
Отправить письмо или посылку в Российскую Федерацию или Донецкую Народную Республику из ЛНР, а также получить, временно невозможно. Почта Республики решила приостановить сообщение с РФ и ДНР в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в министерстве связи.
- C целью недопущения распространения на территории Луганской Народной Республики болезни, вызываемой коронавирусом нового типа Covid-19, временно приостановлен почтовый обмен предприятия «Почта ЛНР» с ДНР и РФ с 31 марта 2020 года до особого распоряжения, - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в Луганской Народной Республике из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции временно запретили передавать посылки заключенным. Об этом распорядились в министерстве внутренних дел. Запрет на передачу посылок действует с 25 марта 2020 года и до особого распоряжения.
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