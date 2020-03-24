2020-03-24T16:22:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР госпитализировали 71 жителя с подозрением на коронавирус

Всего под наблюдением эпидемиологов больше 300 человек, которые могут быть потенциальными носителями Covid-2019
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР госпитализировали 71 жителя с подозрением на коронавирусВ ДНР госпитализировали 71 жителя с подозрением на коронавирусФото: Александр ГЛУЗ
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На 24 марта в Донецкой Народной Республике нет ни одного подтвержденного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-2019. Об этом сегодня на брифинге заявила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- На текущий момент у нас в инфекционных стационарах 71 человек, в том числе 4 ребенка, которые вернулись из стран, где сейчас бушует эпидемия коронавирусной инфекции Covid-2019. В основном это туристы из Италии, Египта, Арабских Эмиратов, Швейцарии, Украины. Под домашним наблюдением находятся 247 человек. 202 добавились только за вчерашний день, 23 марта. Преимущественно это те, кто позвонил на горячую линию Миниздрава и заявил о своей самоизоляции на дому. Они либо сами приехали из стран, где бушует эпидемия коронавирусной инфекции, либо контактировали с прибывшими оттуда, - рассказала Ольга Николаевна.

Ольга Николаевна рассказала, что ситуацию с Covid-2019 в Республике удается держать под контролем Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ольга Николаевна рассказала, что ситуацию с Covid-2019 в Республике удается держать под контролемФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

По словам руководителя Минздава, из числа госпитализированных температура, кашель только у 15 человек. У остальных как таковых жалоб на здоровье нет, но наблюдения за их состоянием продолжается, поскольку первые симптомы Covid-2019 могут проявиться только на 14-й день. Все они заехали в ДНР из Европы или Китая через границу с Украиной.

ТУРИСТКЕ ИЗ ИТАЛИИ СЕМЬЯ СНЯЛА ОТДЕЛЬНУЮ КВАРТИРУ

Среди госпитализированных две туристки из Италии. Одна вернулась из Рима, а другая – из Милана.

Первая туристка позвонила на горячую линию Министерства здравоохранения ДНР и сообщила, что после турне у нее внезапно поднялась температура тела до 37,5 градусов. Женщину госпитализировали в одну из инфекционных больниц Донецка.

- Утром у дончанки температура была нормальной, есть небольшой насморк и кашель. Очень похоже на обычную респираторную инфекцию, - сообщили «КП» врачи-инфекционисты.

Маски нужны, прежде всего, тем, кто уже заболел. Менять их надо каждые два часа Фото: Олег ЗОЛОТО

Маски нужны, прежде всего, тем, кто уже заболел. Менять их надо каждые два часаФото: Олег ЗОЛОТО

Второй туристке семья сняла отдельную однокомнатную квартиру в Донецке и полностью снабдила ее продуктами питания и средствами личной гигиены. Теперь девушка дважды в день звонит своему участковому врачу и сообщает, какая у нее температура.

- Мы приняли решение, что лучше взять этих жительниц на карантин на две недели, чем рисковать возможностью распространения новой инфекции по всей Республике, - прокомментировала «КП» Ольга Долгошапко.

8-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ

Среди госпитализированных детей - 8-летняя дончанка. Она с повышенной температурой тела вернулась из России вместе со своей мамой. Девочку положили в больницу, чтобы убедиться, что у нее нет коронавирусной инфекции. С ее мамой все в порядке.

Кстати, туристку из Китая, которую госпитализировали в инфекционное отделение в Горловке по подозрению в коронавирусной инфекции 9 марта, уже выписали. Повторные тесты на Covid-2019 показали отрицательный рузультат. Женщина два года работала в Китае и прилетела из Пекина в Москву. В аэропорту «Шереметьево» у нее температура тела была нормальной. Там же она прошла первый тест на наличие коронавируса, который показал отрицательный результат. Из Москвы она ехала автобусом до границы с Луганской Республикой, Там сотрудники Роспотребнадзора померили ей температуру. Выяснилось, что у нее температура – 37,2 градуса.

- У ребенка, скорее всего, бронхит. Девочку госпитализировали в один из медцентров. Рядом с ней находится ее мама, - сообщили «КП» в Министерстве здравоохранения.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НАПАСТИ

В Министерстве здравоохранения рассказали, что для предотвращения заражения новой коронавирусной инфекцией надо соблюдать такие меры предосторожности:

- избегайте контактов с люди, у которых симптомы пневмонии или ОРВИ;

- не трогайте лицо руками;

- избегайте контактов с животными;

- после посещения мест массового скопления людей, тщательно мойте руки с мылом;

- не посещайте культурно-массовые мероприятия.

При обнаружении первых признаков коронавирусной инфекции как можно скорее обращайтесь к врачу или звоните по номерам «горячей линии»: (062)303-27-72; 071-099-72-77; 277.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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