Министр здравоохранения ДНР рассказала, как уберечься от коронавируса тем, кому за 60

Коронавирусной инфекцией заболеть могут все - иммунитета на Covid-19 нет ни у кого. Однако, если у молодых людей и представителей среднего возраста чаще всего заболевание протекает в легкой форме, а у детей признаки идентифицируются крайне редко, то особо остерегаться стоит людям, чей возраст 60 лет и выше.

- Без надобности не ходите по рынкам, большим супермаркетам, аптекам и другим общественным местам. По возможности реже пользуйтесь автобусами и маршрутками, особенно в часы пик. Пусть родственники привозят продукты своим старикам, - сообщила «КП» министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко.

Пенсионерам нельзя общаться со своими заболевшими родственниками, в том числе с внуками и правнуками.

- Кушайте больше лука и чеснока. Пейте теплые чаи с лимоном, употребляйте витамины, - говорит Ольга Николаевна. - Гулять по улице – только в пользу!

Меры предосторожности, кроме того, крайне важны для людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР у 110 жителей, вернувшихся из-за границы, подозревают коронавирусную инфекцию

Есть ли у пациентов Covid-2019 или нет, тест-системы покажут через две недели (подробнее)