2020-03-23T20:33:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения ДНР рассказала, как уберечься от коронавируса тем, кому за 60

Ольга Долгошапко попросила людей не ходить по рынкам и большим супермаркетам без острой надобности
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Долгошапко: «Без надобности не ходите по рынкам и большим супермаркетам»Долгошапко: «Без надобности не ходите по рынкам и большим супермаркетам»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Коронавирусной инфекцией заболеть могут все - иммунитета на Covid-19 нет ни у кого. Однако, если у молодых людей и представителей среднего возраста чаще всего заболевание протекает в легкой форме, а у детей признаки идентифицируются крайне редко, то особо остерегаться стоит людям, чей возраст 60 лет и выше.

- Без надобности не ходите по рынкам, большим супермаркетам, аптекам и другим общественным местам. По возможности реже пользуйтесь автобусами и маршрутками, особенно в часы пик. Пусть родственники привозят продукты своим старикам, - сообщила «КП» министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко.

Пенсионерам нельзя общаться со своими заболевшими родственниками, в том числе с внуками и правнуками.

- Кушайте больше лука и чеснока. Пейте теплые чаи с лимоном, употребляйте витамины, - говорит Ольга Николаевна. - Гулять по улице – только в пользу!

Меры предосторожности, кроме того, крайне важны для людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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