2020-03-12T21:09:32+03:00
Общество

Ремонт дорог, озеленение и общереспубликанские субботники: Как в ДНР будут готовиться к весенне-летнему периоду

Глава Республики провел совещание с главами городов и районов и министром ЖКХ
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: донецкая горадминистрацияФото: донецкая горадминистрация
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В Донецкой Народной Республике стартует подготовка к весенне-летнему периоду.

- С 23 марта начинается реализация плана мероприятий по благоустройству населенных пунктов ДНР, комплексной подготовке к весенне-летнему периоду 2020 года, обеспечению надлежащего санитарного порядка в городах и районах Республики. Администрациям городов и районов Республики необходимо совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства обеспечить его выполнение в установленные сроки, - сказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Работа по уборке сухих деревьев идет не так быстро

Денис Владимирович отметил, что от дончан поступают обращения по поводу расчистки территорий жилых кварталов от сухих деревьев, обрезки веток.

- Какие шаги предпринимаются, может, какая-то помощь нужна, - уточнил Глава ДНР у мэра Донецка Алексея Кулемзина.

- Мы приступили к расчистке, и в кратчайшие сроки были ликвидированы завалы, мешающие энергоснабжению, теплоснабжению, а также транспортной инфраструктуре города. После этого продолжились работы по вывозу. По предварительным расчетам, мы имеем дело с 23 тысячами кубических метров сухостоя. Работы в этом направлении продолжаются, но, учитывая большой объем, она идет не так быстро, - ответил Алексей Валерьевич.

Запланировано проведение двух общереспубликанских субботников

Двухмесячник по благоустройству в ДНР стартует 28 марта. Об этом на совещании с Главой Донецкой Народной Республики сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

- Запланировано проведение двух общереспубликанских субботников – 28 марта и 11 апреля, - сказал он.

Городские и районные администрации разработали план проведения работ по благоустройству населенных пунктов.

С 23 марта по 17 мая в Республике планируется высадка более 18 тысяч зеленых насаждений, ремонт дорог, вывоз 520 несанкционированных свалок, а также благоустройство и реставрация памятников защитникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

До 23 апреля уберут территории кладбищ

В Донецкой Народной Республике проведут уборку кладбищ к родительскому дню. Глава ДНР Денис Пушилин в ходе совещания с главами городов, районов и профильных ведомств поручил провести работы до 23 апреля.

- Государственной корпорации «Донецкие технологии» поручено до 23 апреля 2020 года обеспечить организацию проведения работ по уборке территорий кладбищ и благоустройству памятников, - сказал Денис Владимирович.

Кроме этого, в ДНР проведут двухмесячник по благоустройству населенных пунктов, в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.

Также до 1 апреля будут проведены работы по распилу и вывозу упавших деревьев и сломанных веток на магистральных и главных улицах, придомовых территориях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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