2020-03-12T20:30:23+03:00
Общество

Наталья Никонорова отреагировала на заявление командующего сухопутными силами Нидерландов

Глава внешнеполитического ведомства Республики призвала голландскую сторону прекратить спекуляции вокруг трагедии с малазийским «Боингом»
Никита МАКАРЕНКОВ
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Наталья Никонорова сделала заявление. Фото: Донецкое агентство новостейНаталья Никонорова сделала заявление. Фото: Донецкое агентство новостей
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Министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова сделал заявление по поводу фейков от западных и украинских средств массовой информации. Его опубликовали на официальном сайте ведомства.

3 марта в голландской газете «Телеграаф» было опубликовано интервью командующего сухопутными силами Нидерландов Мартина Вейдена. В нем он обвинил защитников Республики в неоказании помощи международным экспертам, которые проводили поиски обломков самолета и останков жертв крушения в районе крушения «Боинга».

- Голландский военачальник, видимо, запамятовал, что Кабинет Марка Рютте впоследствии не только признал все эти утверждения домыслами, но и выразил сожаление по поводу оскорбительных высказываний в адрес местных жителей, качественно и добросовестно выполнивших работу по сбору останков жертв авиакатастрофы и их отправке в Нидерланды, - заявила Наталья Никонорова.

Глава ведомства в очередной раз обратила внимание международного сообщества на недопустимость подобных попыток исказить правду и призвала голландскую сторону прекратить спекуляции вокруг трагедии с малазийским «Боингом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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