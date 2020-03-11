Из-за теплой погоды клещи в Донецке проснулись раньше обычного

Весна принесла в Донецк хорошую погоду. Некоторые дни на термометре показывает по двадцать градусов выше нуля. Для начала марта – это рекорд. Люди поснимали зимние курточки и сменили одежду на более легкую. Многие ринулись на природу. Даже дачники открыли сезон раньше обычного. Все бы хорошо, если бы не... клещи. Они также «вышли на охоту» досрочно. Проголодавшись, они жаждут напиться крови у жертвы, а поэтому нужно всегда быть начеку.

- Обрадовались хорошей погоде и рванули семьей на дачу. Взяли с собой и нашего песика. Несколько часов поработали на природе, обработали деревья, убрали мусор и даже ветки немного обрезали, - рассказала дончанка Екатерина Сергеевна. - К вечеру приготовили ужин на мангале и поехали домой. Уже перед сном обратила внимание, что под ухом у нашей собачки – клещ! Присосаться не успел, поэтому все обошлось. А ведь если бы я его не заметила, мог бы и на нас перепрыгнуть. Будьте внимательнее.

Иксодовые клещи - переносчики вирусов, бактерий, клещевого энцефалита, Лайм-боррелиоза, геморрагической лихорадки, туляремии и других заболеваний.

- Болезнь Лайма имеет рецидивирующее или хроническое течение, поражая нервную систему, кожные покровы, сердце и скелет. В среднем ею болеет 2-3 человека на сто тысяч населения, особенно тяжело переносится взрослыми или стариками, - отмечают специалисты санитарно-эпидемиологической службы Республики. - Первым и типичным признаком боррелиоза является формирование в месте укуса клеща красноты кожи кольцевидной формы. Для подтверждения диагноза проводится лабораторное исследование крови. Без полноценной терапии заболевание может приводить к формированию инвалидности.

Представители санэпидемслужбы рекомендуют использовать препараты, отпугивающие клещей. Они подразделяются на разные группы. Репелленты - отпугивают клещей, акарицидные - оказывают токсическое действие, которое нарушает нормальное поведение паразитов, делает невозможным укус и приводит к их гибели и акарицидно-репеллентные - сочетают и то и другое.

Как еще защитится от клещей на природе

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