2020-03-09T15:27:59+03:00
Политика

Зачем Украина использует СМИ для съемки провокаций на фронте в Донбассе

8 марта журналисты незалежной снимали постановочные обстрелы в 72-й и 93-й бригадах
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украина использует СМИ для съемки провокаций на фронте в Донбассе. Фото: sharknwes.ruУкраина использует СМИ для съемки провокаций на фронте в Донбассе. Фото: sharknwes.ru
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Украинское командование регулярно использует средства массовой информации для съемок провокаций. Так, 8 марта, журналисты нескольких телеканалов незалежной снимали постановочные обстрелы в 72-й и 93-й бригадах украинских вооруженных формирований.

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что киевские силовики в этот день пытались вызвать ответный огонь со стороны НМ ЛНР.

- Военнослужащие 93-й бригады ВСУ открыли огонь из БМП по населенному пункту Фрунзе, выпустив 20 снарядов. В результате обстрела получили повреждения жилые домостроения по адресам: улица Гагарина, дома 5 и 8, - говорит Осадчий. - Бойцы 72-й бригады подвергли обстрелу из 82-миллиметровых минометов населенный пункт Калиново-Борщеватое, выпустив по нему три мины.

Представитель оборонного ведомства Республики рассказал, что на позициях вышеуказанных бригад, была отмечена работа журналистов телеканалов «1+1» и «ICTV».

- Киевские силовики задействовали журналистов украинских СМИ для съемки провокационных обстрелов накануне очередного заседания Контактной группы в Минске, - заявил Осадчий. - Украинская сторона активизировала обстрелы территории Республики с целью провоцирования подразделений Народной милиции ЛНР на ответные действия для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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