В ДНР внесли изменения в Конституцию: Русский язык стал единственным государственным

Сегодня, 6 марта, депутаты Народного Совета поддержали инициативу Главы ДНР Дениса Пушилина и внесли изменения в статью 10 Конституции ДНР. Отныне русский язык стал единственным государственным языком. До этого вторым государственным был украинский язык.

- Применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации за период с 14 мая 2014 года по настоящее время, - рассказал о сути законопроекта представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.

Кроме того, использование русского языка в ДНР задекларировано рядом нормативных правовых актов. В частности, нормативные правовые акты органов государственной власти принимают и обнародуют на русском языке. В современных реалиях при установлении статуса государственного языка необходимо учитывать интенсивность интеграционных процессов между ДНР и Российской Федерацией. Также стоит отметить, что русский язык имеет статус мирового языка и является одним из шести официальных языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций.

- Исключение украинского языка из числа государственных не нарушает прав граждан Донецкой Народной Республики, в частности на использование украинского языка как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования, – отметил Алексей Сухинин.

Он подчеркнул, что статьей 13 Конституции Республики гарантируется равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от языка, национальности, происхождения и других обстоятельств, запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам национальной, языковой принадлежности.

Изменения в Конституцию депутаты приняли сразу в двух чтениях. Теперь закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.

Тем временем, Глава ДНР Денис Пушилин назвал русский язык ключевым фактором культуры народа ДНР и приветствовал закрепление за ним статуса единственного государственного в Конституции страны.

- Русский язык является стержнем нашей культуры, это наше дорогое завоевание, и сегодня он по праву получил должный государственный статус, - отметил руководитель государства.

Пушилин добавил, что возможность применения украинского языка не нашла практической реализации в Республике поскольку для большинства жителей именно русский является языком общения. Впрочем, наряду с обязательным изучением государственного языка в образовательных организациях ДНР, сохраняется возможность изучения родного языка, в том числе украинского.

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