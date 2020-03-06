Русский язык стал базовым для учебных заведений ДНР

6 Март 2020 2020-03-06T17:44:33+03:00

Первоклашки в ДНР будут учиться на русском языке, и лишь по желанию родителей – на украинском Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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Сегодня, 6 марта, депутаты Народного Совета внесли изменения в статью 10 Конституции, сделав русский язык единственным государственным. А следом изменили и Закон «Об образовании». Привели его в соответствие с конституционным предписанием по использованию государственного языка в образовательной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета.

О сути законопроекта рассказал депутатам представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.

- Проектом закона предусматрено, что образовательная деятельность в образовательных организациях будет осуществляться на государственном языке. При этом будет сохраняться возможность получения дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей учеников, – сказал Алексей Сухинин.

Представитель Главы ДНР подчеркнул, что после принятия изменений в Закон «Об образовании» Правительство Республики должно до начала 2020–2021 учебного года обеспечить приведение в соответствие с ним нормативных правовых актов Министерства образования.

Изменения в Закон «Об образовании» депутаты приняли сразу в двух чтениях. Теперь документ будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU