2019-08-22T19:09:32+03:00
Политика

Чтобы русский дух не потух: Как над Донецком поднимали российский флаг

Появление триколора в центре города всеми дончанами было встречено с удивительным единодушием [видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дончане мечтают, чтобы белая полоса российского флага уже сменила черную. Фото: ДАНДончане мечтают, чтобы белая полоса российского флага уже сменила черную. Фото: ДАН
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Сегодня утром дончане проснулись и увидели российский триколор вместо государственного флага Донецкой Народной Республики над зданиями в центре города. Так Донецк продемонстрировал солидарность с Россией, где сегодня отмечается день государственного флага.

Так, флаг России развевается над зданием Народного Совета ДНР (бывшая облгосадминистрация), на стеле у памятника Ленину на главной площади города, над куполом библиотеки им. Крупской. И пожалуй, эта одна из тех редких акций, которая была воспринята всеми с удивительным единодушием.

Иеродиакон Феофил спел при поднятии триколора в Донецке. Кадры клипа запечатлели спящий город на заре - с его уютными улицами, тенистыми бульварами, распахнутыми площадями. А слова песни: "Чтобы русский дух да не потух, чтобы русский глас не угас" - это то, о чем думает каждый из нас.

Как поднимали российский флаг над Донецком.! другой источник

- Дождались, однако, - пишет у себя на страничке в соцсети дончанка Евгения Марти. - Лента моя вся - в фото флага РФ, который подняли сегодня над главной площадью Донецка в честь праздника. Официально. Под этим флагом мои земляки вышли в 2014, за него они безответно гибнут шестой год. У меня есть предложение флаг оставить там навсегда. Это правильно и символично. Это та самая малость, которая хоть на крупицу поднимет людям настроение. Эта инициатива - пожалуй, одна из немногих официальных за столько лет, которая не вызвала отторжения у народа, плевков, срачей и проклятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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