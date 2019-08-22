Чтобы русский дух не потух: Как над Донецком поднимали российский флаг

Сегодня утром дончане проснулись и увидели российский триколор вместо государственного флага Донецкой Народной Республики над зданиями в центре города. Так Донецк продемонстрировал солидарность с Россией, где сегодня отмечается день государственного флага.

Так, флаг России развевается над зданием Народного Совета ДНР (бывшая облгосадминистрация), на стеле у памятника Ленину на главной площади города, над куполом библиотеки им. Крупской. И пожалуй, эта одна из тех редких акций, которая была воспринята всеми с удивительным единодушием.

Иеродиакон Феофил спел при поднятии триколора в Донецке. Кадры клипа запечатлели спящий город на заре - с его уютными улицами, тенистыми бульварами, распахнутыми площадями. А слова песни: "Чтобы русский дух да не потух, чтобы русский глас не угас" - это то, о чем думает каждый из нас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/727550" frameborder="0"></iframe> Как поднимали российский флаг над Донецком.! другой источник

- Дождались, однако, - пишет у себя на страничке в соцсети дончанка Евгения Марти. - Лента моя вся - в фото флага РФ, который подняли сегодня над главной площадью Донецка в честь праздника. Официально. Под этим флагом мои земляки вышли в 2014, за него они безответно гибнут шестой год. У меня есть предложение флаг оставить там навсегда. Это правильно и символично. Это та самая малость, которая хоть на крупицу поднимет людям настроение. Эта инициатива - пожалуй, одна из немногих официальных за столько лет, которая не вызвала отторжения у народа, плевков, срачей и проклятий.