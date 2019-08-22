2019-08-22T11:35:58+03:00
Политика

"Какое счастье, если бы триколор остался реять над Донецком!": дончане делятся впечатлениями от появления российских флагов в центре города

Донецк в знак солидарности с Россией в день ее государственного флага вывесил в центре города триколор
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Донецк всегда солидарен с Россией. Фото: соцсетиДонецк всегда солидарен с Россией. Фото: соцсети
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Сегодня утром дончане проснулись и увидели российский триколор вместо государственного флага Донецкой Народной Республики над зданиями в центре города.

Так, флаг России развевается над зданием Народного Совета ДНР (бывшая облгосадминистрация), на стеле у памятника Ленину на главной площади города, над куполом библиотеки им. Крупской.

Это связано с празднованием Дня государственного флага РФ, который отмечается 22 августа и вызывает у дончан исключительно положительные эмоции.

- Какое было бы счастье, если бы этот флаг так и остался над Донбассом, - говорит дончанка Марина. – И не просто демонстрировать всем нашу солидарность с великой Россией, а быть наконец-то с ней единым целым.

- Сегодня день флага России и над Донецком реет флаг РФ! И меня, гражданку России, не может это не радовать, - вторит ей донецкий дизайнер Светлана Топалова, получившая недавно, в числе прочих счастливчиков, паспорт РФ.

- Я вот думаю, что черную полосу на нашем флаге, пора бы уже сменить на белую. Глядишь, начнется светлая полоса в жизни дончан, - рассуждает моя знакомая с Трудовских - Ирина.

Зато подгорает у украинских СМИ и ура-патриотов, которые упражняются в желчности с самого утра.

- А как же ваш референдум? А независимость ДНР? Так и ищите, под кого лечь, - брызжут ядом они в соцсетях, совершенно игнорируя тот факт, что Украина уже давно под внешним управлением, а ее политики – не более, чем марионетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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