2020-02-22T21:36:04+03:00
Политика

Провокацию в Донбассе, о которой говорили в ООН, мог устроить украинский генерал Сергей Наев

На днях он возглавил командование объединенных сил ВСУ, созданное по стандартам НАТО
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Сергей Наев умеет произвести впечатление – даже всегда сдержанный замглавы миссии ОБСЕ Марк Этерингтон поверил в сказку об управляемых «российских снарядах». Фото: Пресс-центр штаба ООССергей Наев умеет произвести впечатление – даже всегда сдержанный замглавы миссии ОБСЕ Марк Этерингтон поверил в сказку об управляемых «российских снарядах». Фото: Пресс-центр штаба ООС
Изменить размер текста:

Большая напасть свалилась на командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Артема Богомолова и его подчиненных. После громогласной провокации 18 февраля с попыткой захвата позиций защитников ЛНР они рассчитывали на благодарность командования. Ведь вначале все шло по сценарию. «Ответку» Народной милиции ЛНР в Киеве представили как факт «российской агрессии». И под этим жупелом попытались в ООН дезавуировать Минские соглашения.

Но все закончилось плачевно. «Топорность» исполнения Богомоловым провокации обернулась против него. Президент Зеленский прислал в бригаду две комиссии – Генштаба и СБУ. Сначала Богомолова отстранили от выполнения обязанностей. А сегодня стало известно, что соединение досрочно выведут из Донбасса в пункт постоянной дислокации – в Белую Церковь под Киевом. Зализывать раны и замаливать грехи.

- По нашим сведениям, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак доложил министру обороны Украины Андрею Загороднюку о результатах работы комплексной комиссии Генштаба в 72-й бригаде, – рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Министром обороны принято решение о выводе 72-й бригады из зоны операции объединенных сил (ООС).

Также Генеральному штабу поручено направить в прокуратуру все материалы по выявленным нарушениям в 72-й бригаде для возбуждения уголовного производства в отношении Богомолова. И это не считая того, что «нарыли» СБУшники.

Артем Богомолов возглавил бригаду прошлой весной после того, как Порошенко снял предшественника - личный состав на выборах предпочел голосовать за Зеленского. Фото: facebook.com/72.brigade.best

Артем Богомолов возглавил бригаду прошлой весной после того, как Порошенко снял предшественника - личный состав на выборах предпочел голосовать за Зеленского. Фото: facebook.com/72.brigade.best

Кстати, начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко на брифинге 19 февраля назвал Богомолова ручной марионеткой генерала Сергея Наева. Того самого, который до мая 2019 года командовал ООС в Донбассе. А на днях заместитель начальника Генерального штаба Наев возглавил командование объединенных сил (КОС) ВСУ.

Эта структура создана по стандартам НАТО. И украинский генерал вошел в «обойму» управленцев Североатлантического альянса. Возникает закономерный вопрос: а не могли ли посоветовать Наеву из НАТО по поводу провокации?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Командовать объединенными силами ВСУ будет генерал Наев, который обещал за сутки выйти к российской границе в Донбассе

В Вооруженных силах Украины созданы новые структуры по стандартам НАТО (подробнее)

Обострение в Донбассе связано с заседаниями в ООН, и об этом было известно заранее

«Комсомолка» первой предупредила о вооруженной провокации Украины (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Здоровые люди эвакуировались в больную страну»: Что рассказывают украинцы, сидящие на карантине на Полтавщине
45 человек уже сутки содержатся в санатории МВД в украинском городке Новые Санжары. А вокруг них бушуют страсти — горят покрышки, устраивают акции протеста, стянуты силы нацгвардии [фото, видео]
«Путь Визенталь»: Киев и Вашингтон хотят аннулирования Минских соглашений и официального вовлечения американцев в процесс в Донбассе
Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео]
«Не в тот самолет попала ракета»: Как Украина встречала своих сограждан из эпицентра эпидемии коронавируса в Китае
Жители нескольких городов перекрывали автодороги, строили баррикады и поджигали шины, чтобы не допустить посадки «коронавирусного» самолета
Новости 24
Погода в Луганске на день: 23 февраля принесет луганчанам мокрый снег и гололедицу
Два пункта пропуска –«Горловка» и «Александровка» модернизируют к июлю
Китайский коронавирус 2020: житель Донбасса после карантина в Новых Санжарах поедет в Константиновку
После провокации в Донбассе отстранен от должности командир 72-й бригады ВСУ, а само соединение выводят из ООС
«Служу народу Донбасса!» В Донецке Юлию Чичерину наградили орденом Дружбы
В Донецке прошла презентация документального фильма Семена Пегова об освобождении Дебальцево
Украина оставила без воды 11 городов Луганской Народной Республики
Легкая добыча: в подконтрольном Киеву Донбассе вместо бродячих собак отлавливают и умерщвляют домашних любимцев
В центре Донецка «ушастая единичка» сошла с рельсов
В ЛНР горел интернат для пожилых людей и инвалидов – погиб мужчина
«Чтобы у врагов не было ни одного шанса попрать подвиг!» В Донецке открыли год Великой Победы
На Украине готовят «геббельсов» для информационной войны в интернете
В Донецке от взрыва котла пострадал 71-летний сторож
Сегодня утром повреждены два дома на окраине Донецка после обстрела из БМП и минометов
День защитника Отечества 2020: жителей Луганска приглашают в парк «Патриот»
Погода на день в Донецке: 22 февраля мокрый снег и до 2 градусов тепла
Четыре человека ранены на линии соприкосновения в Донбассе
Погода в Луганске на день: 22 февраля обещает быть пасмурным и с мокрым снегом
После праздников все за парты: В школах Луганска отменен карантин
Командира 93-й бригады подозревают в воровстве и торговле оружием
"Донецкий диктант" сегодня писали 5 тысяч человек
В школах ЛНР введут переводной экзамен по истории
Жители Республики собрали посылку-подарок на 23 февраля для бойцов на передовой
Заслуженный художник РФ Роман Фашаян открыл в Донецке выставку, посвященную русским полководцам и героям войны
Украина потеряла четверых диверсантов, еще двое - остались калеками
Переселенцы из Донецка принесли фрукты украинцам, эвакуированным из Китая
Украли у государства 40 миллионов рублей: Полицией ДНР задержаны представители министерства доходов и сборов Республики