Провокацию в Донбассе, о которой говорили в ООН, мог устроить украинский генерал Сергей Наев

Большая напасть свалилась на командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Артема Богомолова и его подчиненных. После громогласной провокации 18 февраля с попыткой захвата позиций защитников ЛНР они рассчитывали на благодарность командования. Ведь вначале все шло по сценарию. «Ответку» Народной милиции ЛНР в Киеве представили как факт «российской агрессии». И под этим жупелом попытались в ООН дезавуировать Минские соглашения.

Но все закончилось плачевно. «Топорность» исполнения Богомоловым провокации обернулась против него. Президент Зеленский прислал в бригаду две комиссии – Генштаба и СБУ. Сначала Богомолова отстранили от выполнения обязанностей. А сегодня стало известно, что соединение досрочно выведут из Донбасса в пункт постоянной дислокации – в Белую Церковь под Киевом. Зализывать раны и замаливать грехи.

- По нашим сведениям, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак доложил министру обороны Украины Андрею Загороднюку о результатах работы комплексной комиссии Генштаба в 72-й бригаде, – рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Министром обороны принято решение о выводе 72-й бригады из зоны операции объединенных сил (ООС).

Также Генеральному штабу поручено направить в прокуратуру все материалы по выявленным нарушениям в 72-й бригаде для возбуждения уголовного производства в отношении Богомолова. И это не считая того, что «нарыли» СБУшники.

Артем Богомолов возглавил бригаду прошлой весной после того, как Порошенко снял предшественника - личный состав на выборах предпочел голосовать за Зеленского. Фото: facebook.com/72.brigade.best

Кстати, начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко на брифинге 19 февраля назвал Богомолова ручной марионеткой генерала Сергея Наева. Того самого, который до мая 2019 года командовал ООС в Донбассе. А на днях заместитель начальника Генерального штаба Наев возглавил командование объединенных сил (КОС) ВСУ.

Эта структура создана по стандартам НАТО. И украинский генерал вошел в «обойму» управленцев Североатлантического альянса. Возникает закономерный вопрос: а не могли ли посоветовать Наеву из НАТО по поводу провокации?

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