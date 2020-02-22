Донецкий политолог: Украина словно шулер тасует колоду Минских соглашений по Донбассу, пока не вытащит козырного туза

Власти незалежной вновь потребовали пересмотра Минских соглашений по Донбассу. В этот раз Киев использовал трибуну Генассамблеи ООН. В Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые исчерпали себя.

- Сейчас 2020-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому считаем, что этот документ нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно, – резюмировал министр.

Он не стал конкретизировать, что же Украине оказалось не по силам. Зато сообщил, что Киев уже работает над новой редакцией Минских договоренностей.

- Власти Украины не захотели закрепить в Конституции особый статус Донбасса, согласованный с ДНР и ЛНР. Проводить на этой основе выборы и амнистию, - поясняет донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – И Европа вместе с остальным мировым сообществом «скушали» необязательность украинских «слуг народа». А сейчас Киев словно шулер тасует колоду из пунктов договоренностей по Донбассу, пока не вытащит козырного туза. И делается это в ООН, Совет безопасности которой в 2015 году своей резолюцией поддержал подписанный в Минске документ.

Что же это за туз? Пристайко не стал скрывать – «вывод российских войск» (читай - разоружение Народной милиции республик) и взятие под украинский контроль границы Донбасса с Россией. Причем тут Киев рассчитывает на поддержку миротворческих сил. И только потом у жителей Донбасса появится возможность участвовать в «легитимных демократических» выборах. Уже нынешней осенью.

Впрочем, глава МИД Украины вынужден признать, что Россия выступает против изменений Минских соглашений. Также Москва не согласится в Совете безопасности ООН на ввод миротворцев в Донбасс. Но предпринята очередная попытка «додавить» Россию и республики.

- Донецкая Народная Республика уже шесть лет находится под постоянным давлением со стороны Украины – обстрелами и блокадами – и уже доказала, что пытаться «додавить» народ Донбасса Украина может, а вот додавить – не выйдет! – на днях прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин очередную инициативу президента Украины по Донбассу.

А предложил Владимир Зеленский ни много, ни мало - создать совместные патрули из представителей Украины, Донбасса и ОБСЕ для контроля за границей с Россией. Причем дончане и луганчане должны быть безоружными и не являться представителями Народной милиции и других силовых структур ДНР и ЛНР.

В республиках сразу раскусили хитрый план президента-шоумена.

- Украине следует прекратить изворачиваться и начать выполнять поэтапно все пункты Минских соглашений, – подчеркнул Денис Пушилин.

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