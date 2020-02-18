2020-02-18T21:08:00+03:00
Политика

Обострение в Донбассе связано с заседаниями в ООН, и об этом было известно заранее

«Комсомолка» первой предупредила о вооруженной провокации Украины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По поселкам ЛНР украинские военные стреляли из крупнокалиберной артиллерии. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо поселкам ЛНР украинские военные стреляли из крупнокалиберной артиллерии. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Сегодняшние бои на линии соприкосновения в Донбассе украинские власти готовили заранее. И целью их было не стремление занять очередную высотку в «серой» зоне, а вновь поднять тему «российской агрессии». В этот раз на главной трибуне ООН. Об этом донецкий политолог Дмитрий Кузьменко предупреждал еще вчера, 17 февраля.

Кузьменко предположил, что накануне или во время заседаний в ООН украинские военные могут устроить в Донбассе крупную провокацию.

- За годы войны это стало обычной практикой, - отметил Кузьменко. – Для «картинки» приедут на передовую представители не только украинской прессы, но западных СМИ. Подключатся специалисты центров информационно-психологических операций (ЦИПсО). Поднимут «вой» в подконтрольных им соцсетях, чтобы обвинить защитников ДНР и ЛНР.

Его версия сценария обострения конфликта полностью подтвердилась.

Напомним, сегодня утром Украина начала массированный обстрел территории ЛНР из крупнокалиберной артиллерии, запрещенной, кстати, Минскими соглашениями. Огонь велся сразу по нескольким населенным пунктам. Под огнем ВСУ оказались поселки Голубовское, Сокольники, Донецкое и Смелое. Народная милиция ЛНР впервые за долгое время молчания, открыла ответный огонь по укрокарателям.

- Украина на заседании Совета Безопасности ООН поднимет вопрос попытки прорыва войсками ЛНР линии соприкосновения в Донбассе, – сегодня сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Начало заседания намечено на 18 февраля на 23 часа по московскому времени. Его тема - обсуждение состояния выполнения Минских договоренностей. Также 20 февраля Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на территории ДНР и ЛНР. С такой инициативой выступила Украина.

- Можно не сомневаться, что Украина при поддержке США и ряда других стран НАТО снова будет «мусолить» тему «российской агрессии». Таким способом Киев попытается уйти от ответственности за невыполнение Минских соглашений и договоренностей саммита руководителей стран «нормандского формата» в Париже, - считает Дмитрий Кузьменко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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