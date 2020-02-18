2020-02-18T14:35:28+03:00
Политика

Украинские СМИ заранее ждали ответки со стороны ЛНР

Украинские СМИ предсказуемо обвинили в обстреле ЛНР. Яков Осадчий был вынужден выступить и рассказать - как было дело
Ольга ГОРДО
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ВСУшник журналисту - "Мы расстреливаем для вас". Фото: сайт "ООС"ВСУшник журналисту - "Мы расстреливаем для вас". Фото: сайт "ООС"
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Впервые за долгое время молчаливой реакции на обстрелы со стороны Украины, ЛНР все-таки вломила «воинам света». Как сообщалось ранее, сегодня утром Украина начала массированный обстрел ЛНР из крупнокалиберной артиллерии, запрещенной, кстати, минскими соглашениями. Огонь велся сразу по нескольким населенным пунктам. Под огнем ВСУ оказались поселки Голубовское, Сокольники, Донецкое и Смелое. Народная милиция ЛНР впервые за долгое время молчания, открыла ответный огонь по укрокарателям. После чего украинских СМИ тут же началась массированная клевета на Республики. Ситуацию прокомментировал Яков Осадчий.

- Сегодня, вооруженные формирования Украины предприняли очередную попытку по дестабилизации обстановки вдоль линии соприкосновения. Так, рано утром в районе 06.00, диверсионная группа противника в составе десяти человек выдвинулась в направление позиций наших защитников в районе населенного пункта Голубовское. Наши наблюдатели своевременно выявили движение противника и продолжали наблюдение за дальнейшими его действиями.

При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибло и трех ранено, - прояснил ситуацию Осадчий. В кои-то веки в этот раз Украина решила забрать своих убитых и раненных, а не бросить, как обычно, в поле. Чтобы подобраться к раненным командиры 93 бригады отдали указание нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам Республики.

- Украинские каратели нанесли массированный артиллерийский удар с применением 82-ух и 120 мм минометов, 122 и 152 артиллерии по районам населенных пунктов Голубовское, Сокольники, Донецкое и Смелое. Под командованием укрокарателя Брыжинского выпустили по территории республики более пятидесяти снарядов и мин.

В результате есть разрушения в гражданском секторе, экстренные службы не могут подъехать к местам разрушений. Мирные жители вынуждены укрываться в подвалах своих домов. Во время обстрела небо над ЛНР просто бороздили украинские беспилотники, помогая точнее наводиться по нашим объектам. Один беспилотник удалось сбить.

В том, что Украина развернула масштабную провокацию, говорит и тот факт, что уже с утра в ЛНР прибыли представитель самых «неполживых ЗМИ»: «5 канал», «1+1», «ТСН» и «ICTV». Народная милиция ЛНР обратилась к ОБСЕ с требованием зафиксировать факты нарушения Украиной режима прекращения огня, а также оказать влияние на украинские вооружённые формирования с целью прекращения провокаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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