Украина может устроить провокации во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН по Донбассу

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:48:44+03:00

Донецкий политолог считает, что жителям ДНР и ЛНР надо готовиться к обстрелам и диверсиям со стороны украинских военных

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Тема Донбасса станет одной из главных на этой неделе в ООН. 20 февраля Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на территории ДНР и ЛНР. С такой инициативой выступила Украина. В то же время по предложению России 18 февраля может пройти заседание Совета безопасности ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей.

- Можно не сомневаться, что Украина при поддержке США и ряда других стран НАТО снова будет «мусолить» тему «российской агрессии». Таким способом Киев попытается уйти от ответственности за невыполнение Минских соглашений и договоренностей саммита руководителей стран «нормандского формата» в Париже, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Он предполагает, что накануне или во время заседаний в ООН украинские военные могут устроить в Донбассе крупную провокацию.

- За годы войны это стало обычной практикой, - отмечает Кузьменко. – Для «картинки» приедут на передовую представители не только украинской прессы, но западных СМИ. Подключатся специалисты центров информационно-психологических операций (ЦИПсО). Поднимут «вой» в подконтрольных им соцсетях, чтобы обвинить защитников ДНР и ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU