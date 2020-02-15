«Прицельно обстреливали больше полутора часов»: Украинский снайпер в Донецке ранил мужчину

Ранен 61-летний житель поселка шахты «Трудовская», что на западе Донецка. Самый опасный поселок столицы ДНР регулярно обстреливается со стороны украинской Марьинки.

- Сегодня в 08.50 вооруженные формирования Украины открыли снайперский огонь по Трудовским. Мужчина 1959 года рождения ранен в спину и руки, - сообщили «КП» в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Больше полутора часов раненого невозможно было эвакуировать из-за прицельного снайперского огня со стороны украинских боевиков. СЦКК просило прекратить стрелять свыше пяти раз.

На текущий момент больного в тяжелом состоянии доставили в горбольницу №14.

На Трудовских, что ни день, то война. Жители, чьи дома оказались вблизи линии соприкосновения, шестой год выживают под бомбежками. Сама линия разграничения проходит по реке Осиновая. Марьинка, оккупированная украинскими боевиками, начинается на противоположном берегу.

В поселке много детей и подростковФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Перемирие украинским преступникам не указ, - говорит житель Зеленого Гая Федор Симонов. – Практически каждый день они ведут прицельный огонь по некогда процветающему поселку самого протяженного района Донецка. Если раньше пускали вход тяжелую артиллерию, то теперь в основном работают из минометов 82-го калибра и снайперских винтовок.

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