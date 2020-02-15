2020-02-15T12:48:34+03:00
Политика

«Прицельно обстреливали больше полутора часов»: Украинский снайпер в Донецке ранил мужчину

Военные СЦКК свыше пяти раз запрашивали гарантии безопасности у украинской стороны, чтобы эвакуировать пострадавшего
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Местный житель Федор Симонов находит отдушину в голубяхМестный житель Федор Симонов находит отдушину в голубяхФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ранен 61-летний житель поселка шахты «Трудовская», что на западе Донецка. Самый опасный поселок столицы ДНР регулярно обстреливается со стороны украинской Марьинки.

- Сегодня в 08.50 вооруженные формирования Украины открыли снайперский огонь по Трудовским. Мужчина 1959 года рождения ранен в спину и руки, - сообщили «КП» в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Больше полутора часов раненого невозможно было эвакуировать из-за прицельного снайперского огня со стороны украинских боевиков. СЦКК просило прекратить стрелять свыше пяти раз.

На текущий момент больного в тяжелом состоянии доставили в горбольницу №14.

На Трудовских, что ни день, то война. Жители, чьи дома оказались вблизи линии соприкосновения, шестой год выживают под бомбежками. Сама линия разграничения проходит по реке Осиновая. Марьинка, оккупированная украинскими боевиками, начинается на противоположном берегу.

В поселке много детей и подростков Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В поселке много детей и подростковФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Перемирие украинским преступникам не указ, - говорит житель Зеленого Гая Федор Симонов. – Практически каждый день они ведут прицельный огонь по некогда процветающему поселку самого протяженного района Донецка. Если раньше пускали вход тяжелую артиллерию, то теперь в основном работают из минометов 82-го калибра и снайперских винтовок.

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Об этом «КП» сообщили в администрации города Донецка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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