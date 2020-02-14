2020-02-14T21:57:30+03:00
Общество

В прифронтовом Петровском районе Донецка отметили 31-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана

Об этом «КП» сообщили в администрации города Донецка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В прифронтовом Петровском районе Донецка отметили 31-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана. Фото: Администрация г.ДонецкаВ прифронтовом Петровском районе Донецка отметили 31-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана. Фото: Администрация г.Донецка
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14 февраля во Дворце культуры имени Петровского состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 31-й годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан.

- Ветеранов-афганцев поздравили глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин, глава Петровского района Максим Жуковский, депутаты Народного Совета и председатель Союза ветеранов Афганистана ДНР Владимир Савёлов, -сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие началось церемонией возложения цветов к памятнику «Воинам-интернационалистам».

- Дорогие земляки! Эта дата посвящена всем, кто когда-либо исполнял свой интернациональный воинский долг в дали от дома. Одной из таких войн и была война в Республике Афганистан. Мы будем вечно чтить память погибших советских солдат и чествовать живых героев!

Но сегодня в наш дом опять пришла война и вы, воины-интернационалисты, не задумываясь стали плечом к плечу на защиту нашей Родины. Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, тепла и понимания, а самое главное – победы и мира, – обратился к ветеранам донецкий мэр Алексей Кулемзин.

Память погибших героев присутствующие почтили минутой молчания.

В прифронтовом Петровском районе Донецка отметили 31-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана. Фото: Администрация г.Донецка

В прифронтовом Петровском районе Донецка отметили 31-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана. Фото: Администрация г.Донецка

Со сцены звучали песни о войне в Афганистане, демонстрировались тематические слайды, а местные творческие коллективы выступили с яркими хореографическими постановками. На площади Петровского работала полевая кухня и выставка военной техники.

В прифронтовом Петровском районе Донецка отметили 31-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана. Фото: Администрация г.Донецка

В прифронтовом Петровском районе Донецка отметили 31-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана. Фото: Администрация г.Донецка

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ИСТОЧНИК KP.RU

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