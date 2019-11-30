Получение паспорта ДНР: Полезные советы от депутата

Зачем нужна адресная справка, почему так долго ждать получения паспорта, допустят ли к экзаменам без паспорта – и это только часть вопросов, которые терзают жителей Республики, несмотря на то, что паспорта ДНР выдают не первый год. Сейчас количество выданных паспортов ДНР перевалило за 300 тысяч и эта цифра растет.

- Но кто знал, что нужно было не сидеть, а получить паспорт в 2016 году без очереди, не дожидаясь ажиотажа? – справедливо заметил как-то мой знакомый.

В 2016 году все это можно было сделать без очереди.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

А потому «Комсомолка» решила задать вопросы о нюансах получения паспорта гражданина Республики депутату Народного Совета ДНР, основателю группы в соцсети «Паспорт РФ в ДНР/ЛНР от и до» Анастасии Селивановой.

То, что называют человеческий фактор

- Настя, как часто бывает, что люди жалуются на откровенную некомпетентность должностных лиц?

- Халатность на местах или превышение полномочий, когда человек элементарно забыл, зачем пришел на свою работу, увы, встречаются, - рассказывает Анастасия. - Вот буквально сегодня ко мне обратились с вопросом, как инвалиду 1 группы подать документы на паспорт ДНР, к тому же это оказался ребенок – тяжелобольная девочка. Родители интересовались, есть ли льготная очередь. По идее для таких, как этот ребенок, должно быть социальное сопровождение. Но каково было мое изумление, когда я услышала, что в собесе им в помощи отказали. Связалась с миграционкой, обещали помочь и вот результат – девочка сдала документы на паспорт. И мне приятно, что при активном взаимодействии с миграционной службой удалось помочь. Это только один из примеров.

Анастасия Селиванова уверена, что негативные проявления человеческого фактора, при желании, вполне преодолимы. Фото: архив Анастасии Селивановой

Доносить информацию нужно на всех уровнях

- А бывает, что от недостатка информации, фейки порождает сам народ?

- Недавний пример – прокатился слух, что школьников, достигших 14 лет, не допустят к ГИА без паспорта ДНР. На запросы людей от представителей госаттестации поступали пространные ответы, что за перечень документов к допуску на экзамен отвечает минобразования. Вот что это за ответ? Что из него можно понять? Я написала депутатское обращение в минобразования, оказалось, что паспорт ДНР для участия в ГИА не нужен. И таких случаев немало – информационный вакуум всегда порождает домыслы и слухи.

А еще хотелось бы, чтобы разъяснительная работа проводилась в школах, например, ликбез для тех же 14-летних. Можно вклеивать алгоритм подачи документов в дневник, можно побеседовать на эту тему на родительском собрании, тогда и слухов будет меньше.

Вот он заветный путь для большинства граждан Республики.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Где искать ответы на все вопросы по паспортам ДНР и РФ?

- Постепенно созрела необходимость в таком консультационном пункте, где можно задать вопрос и быстро получить ответ на него. Мы с мужем создали для этого группу в Фейсбуке – Паспорт РФ в ДНР/ЛНР от и до. Там работает система поиска и можно самостоятельно найти ответ на ваш вопрос. Есть подробные инструкции получения заветного паспорта. Вся информация в группе структурирована, кроме того, часто ответ на вопрос помогают найти те, кто уже прошел путь получения паспорта, за что им огромная благодарность.

- Каких позитивных изменений в работе миграционок удалось добиться в последнее время?

- Безусловно, это видеоролики, которые каждую пятницу выкладывает миграционная служба, оперативно информируя народ о всяких нововведениях. Кроме того, начал работать сайт госуслуг, человек может сам зарегистрироваться для получения паспорта. Начали принимать документы на паспорт РФ без электронной очереди, а для 14-летних выделили отдельный день – четверг, также, пусть в тестовом режиме, но начали уведомлять граждан о получении паспорта. Более того, на сайте госуслуг в будущем планируется возможность личного кабинета. Пока это в разработке. В общем, процесс этот не стоит на месте, что радует.

На сегодня свыше 300 тысяч человек уже получили паспорт ДНР.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Что за зверь – адресная справка

- Один из самых распространенных вопросов касается адресной справки. Зачем она?

- Как вы знаете, в паспорт Украины никаких отметок миграционной службой ДНР не ставится и возникает ситуация, когда человек сменил место регистрации и никаких актуальных данных об этом нет. Именно поэтому нужна адресная справка, чтобы в миграционной службе знали, где зарегистрирован человек. Как ее получить? Для жителей многоквартирных домов нужно обратиться в ЖЭК, там хранятся «формы А» - карты на физлица и «формы Б» - карты на адрес. Копии этих документов заверяются сотрудником ЖЭКа и выдаются человеку при предъявлении паспорта. Для жителей частных домов нужно взять домовую книгу.

- Также часто возникают вопросы о переводе документов на русский язык.

- Тут каждому важно знать, что у нас является установочными данными. Их три вида. Это фамилия, имя, отчество, а также дата и место рождения. Вот именно они должны быть на русском языке. Если сам бланк на украинском, а данные на русском, перевод не требуется. Если же эти данные на украинском, то потребуется нотариально заверенный перевод.

Не стесняемся напомнить о себе

- Что делать если все сроки получения паспорта давно прошли, а из миграционки так и не звонят?

- По законодательству у нас на получение паспорта ДНР отводится один месяц, если же требуется проверка, то два месяца. В реальности же, в связи с ажиотажем, сложностями проверок, нехваткой кадров, этот срок растягивается до трех месяцев. Что делать, как узнать, готов ли паспорт? Знаю, что «Феникс» уже подключился к решению этого вопроса и пока в тестовом режиме оповещают абонентов о готовности паспорта.

Если прошло три месяца, а о вас не вспомнили, советую писать обращение на центральную миграционную службу по адресу: г. Донецк ул. Федора Зайцева, 46 В и попросить предоставить информацию о готовности паспорта. В обращении указываем личные данные и дату, когда подавали документы.

Сейчас для удобства людей есть сайт госуслуг и телефон "горячей линии".Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Проявляем сознательность и не боимся живой очереди

- Многие воспользовались сайтом госуслуг и оказалось, что подать документы на паспорт ДНР в самое ближайшее время можно аж в июле-августе. Что посоветуете?

- Советую воспользоваться возможностью подать документы по живой очереди на Федора Зайцева, 46 В. Прийти пораньше, с полным пакетом документов, очередь формируется из фактически пришедших, без записи и день в день. Кроме того, не поленитесь затем зайти на сайт госуслуг и убрать свои данные из электронной очереди, если вы стали в таковую. Подумайте о других. Тогда не будет таких очередей.

Еще хотелось бы, чтобы люди понимали, что сотрудник миграционной службы такой же человек, у которого, кроме нагрузки по работе, есть семья, дети, у которого может тоже быть усталость. Тем не менее это не оправдывает хамства и халатности.

Не ждем часа Икс

- Для кого могут последовать репрессии, если не получил паспорт ДНР?

- Мы знаем, что в 20 и 45 лет человек должен в течение 30 дней обменять паспорт. Если не успели, значит, оплачиваем штраф, который составляет 102 рубля.

Что я советую – в течении этих 30 дней вы можете зарегистрироваться на сайте госуслуг на электронную очередь и распечатать файл pdf, как доказательство того, что вы соблюли сроки и не нарушили закон. Если прикрепить эту распечатку к заявлению на получение паспорта ДНР, то от уплаты штрафа вас освободят.

И я бы советовала не ждать достижения 45 лет и зарегистрироваться на подачу документов заранее. Это не запрещено. Это же касается и 14-летних. Саму подачу документов вы можете осуществить по достижении указанного возраста, а вот зарегистрироваться на электронную очередь можно раньше. Также не стоит откладывать на последний момент сбор документов.

Когда звонить на горячую линию?

- Сейчас появился телефон горячей линии миграционной службы ДНР. В каких случая на него звонить?

- Да, это телефоны 071-099-49-49 и 062-312-92-76. Но не стоит класть работу службы вопросами, ответы на которые можно найти самостоятельно. Туда стоит звонить, если у вас полный пакет документов, а вам говорят – не приемный день, хотя по графику – приемный. Или ребенку 14 лет, вы пришли в четверг, чтобы сдать документы, а вам говорят, что его не примут. Или консультационный вопрос, ответ на который вы не можете найти самостоятельно.

Итак, для взрослых граждан – подать документы на паспорт ДНР можно только лично в отделении миграционной службы исключительно по месту прописки, либо воспользовавшись электронной очередью, либо – ежедневно с помощью живой очереди по адресу: Федора Зайцева, 46 В.

Для 14-летних – документы подаются лично с одним из родителей. Живая очередь – в четверг, это специальный день для подростков, либо по электронной очереди.

А вот на паспорт РФ документы принимаются, как по электронной, так и по живой очереди ежедневно.

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