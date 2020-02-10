Командовать объединенными силами ВСУ будет генерал Наев, который обещал за сутки выйти к российской границе в Донбассе

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:12:38+03:00

Генерал Сергей Наев будет командовать украинской армией на суше, в воздухе и на море. Фото: Пресс-центр штаба ООС

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Замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев при президенте Зеленском делает стремительную карьеру. Еще год назад он командовал группировкой украинских войск в Донбассе. А теперь возглавил командование объединенных сил (КОС) ВСУ. Наев будет руководить силами во всех сферах их применения - на суше, в воздухе и на море. Структура КОС создана в ходе реформирования украинской армии по стандартам НАТО.

Основным назначением КОС будет планирование и управление войсками в операциях по отпору вооруженной агрессии.

- Учитывая, что войну в Донбассе Киев называет не иначе как «отражение российской агрессии», несложно догадаться, какая первостепенная задача будет стоять перед Наевым, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Кстати, генерал накануне перехода в Генштаб в мае прошлого года заявил, что знает секрет, как за сутки выйти на российско-украинскую границу в Донбассе. Чем вызвал большой интерес к своей персоне среди политиков и военных.

В ноябре Наева пригласили в резиденцию Стратегического командования НАТО по операциям, расположенную в городе Монс (Бельгия). Видимо, украинский генерал понравился НАТОвским стратегам.

Для КОС построят отдельный военный городок с современной инфраструктурой вблизи развитой транспортной сети. Чтобы туда было удобно приезжать генералам из Североатлантического альянса. Еще в планах министерства обороны Украины строительство в Донбассе двух военных баз по стандартам НАТО – в Мариуполе и Северодонецке.

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ИСТОЧНИК KP.RU