Командовать объединенными силами ВСУ будет генерал Наев, который обещал за сутки выйти к российской границе в Донбассе
Замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев при президенте Зеленском делает стремительную карьеру. Еще год назад он командовал группировкой украинских войск в Донбассе. А теперь возглавил командование объединенных сил (КОС) ВСУ. Наев будет руководить силами во всех сферах их применения - на суше, в воздухе и на море. Структура КОС создана в ходе реформирования украинской армии по стандартам НАТО.
Основным назначением КОС будет планирование и управление войсками в операциях по отпору вооруженной агрессии.
- Учитывая, что войну в Донбассе Киев называет не иначе как «отражение российской агрессии», несложно догадаться, какая первостепенная задача будет стоять перед Наевым, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Кстати, генерал накануне перехода в Генштаб в мае прошлого года заявил, что знает секрет, как за сутки выйти на российско-украинскую границу в Донбассе. Чем вызвал большой интерес к своей персоне среди политиков и военных.
В ноябре Наева пригласили в резиденцию Стратегического командования НАТО по операциям, расположенную в городе Монс (Бельгия). Видимо, украинский генерал понравился НАТОвским стратегам.
Для КОС построят отдельный военный городок с современной инфраструктурой вблизи развитой транспортной сети. Чтобы туда было удобно приезжать генералам из Североатлантического альянса. Еще в планах министерства обороны Украины строительство в Донбассе двух военных баз по стандартам НАТО – в Мариуполе и Северодонецке.
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ИСТОЧНИК KP.RU