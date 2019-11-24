2019-11-24T12:01:42+03:00
Политика

Генерал Наев поделился с НАТО как за сутки выйти на российскую границу в Донбассе

Стало известно, зачем делегация украинских военных ездила в Стратегическое командование НАТО по операциям
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Генерал Сергей Наев (справа) поделился откровенными мыслями с начальником штаба Стратегического командования НАТО по операциям генералом Маркусом Кнейпом. Фото: МОУГенерал Сергей Наев (справа) поделился откровенными мыслями с начальником штаба Стратегического командования НАТО по операциям генералом Маркусом Кнейпом. Фото: МОУ
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В Министерстве обороны Украины (МОУ) рассказали, чем занималась делегация Вооруженных сил Украины в офисе Стратегическоого командования НАТО по операциям, расположенном в бельгийском городе Монс. Возглавлял четырехдневную миссию заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Наев. Тот самый, который до мая 2019-го командовал операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе. А накануне перехода в Генштаб заявил, что знает секрет, как за сутки выйти на российско-украинскую границу в Донбассе. Чем вызвал большой интерес к своей персоне среди политиков и военных. Видимо не случайно Наеву доверили визит в столь важную структуру Североатлантического альянса.

В Минобороны незалежной не стали раскрывать подробности обсуждаемых в Монсе тем. Но даже по обтекаемым фразам понятно, что война в Донбассе была ключевой. И вполне вероятно говорили по поводу «операции за один день».

- Генерал Наев проинформировал представителей Стратегического командования НАТО об оперативной обстановке вокруг Украины, ситуации в районе проведения ООС, в том числе на участках разведения сил и средств, - сказали в Минобороны.

В свою очередь украинской делегацией была получена развернутая информация о задачах штабов стратегического и оперативного уровня при планировании и в ходе проведения операций.

Можно не сомневаться, что теперь Наев засядет за карты и компьютер – займется прожектированием новых наступлений украинской армии в Донбассе. Хотя и крымское направление тоже исключать нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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