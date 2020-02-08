Украина создаст в Донбассе две военные базы НАТО

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:34:07+03:00

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2020-й в незалежной объявлен годом обеспечения полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО. Помимо организационно-штатных преобразований создается инфраструктура по стандартам Североатлантического альянса. И не важно, кто потом эти объекты займет – украинские военные или, к примеру, польские и литовские.

Что опасно для мира в регионе - инфраструктура готовится в непосредственной близости от границ с Россией. В Донбассе будут построены две военные базы – в Мариуполе и Северодонецке. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. На фоне продолжающегося противостояния в Донбассе такое заявление выглядит, как намерение решить конфликт военным путем.

- Украина готовит почву для ввода войск НАТО, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Для этого не обязательно становиться полноправным членом альянса. Можно договориться о размещении соединений каких-то отдельных стран. К примеру, Польши и Литвы. При усилении контингента американских специалистов, которые и так уже обосновались на Украине.

Политолог напоминает, что руководство России не раз обращало внимание на опасность сближения войск. Оно чревато несанкционированным началом войны. В силу технического сбоя или человеческой ошибки. И времени для предотвращения конфликта просто не останется.

- На Западе сейчас гуляет идея ограниченной войны с применением тактического ядерного оружия. И восток Украины может стать театром таких военных действий, - отмечает Кузьменко.

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ИСТОЧНИК KP.RU