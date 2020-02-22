«Я даже на это не надеялась!» Неравнодушные люди исполнили мечту тяжело больной женщины

Елена Березняк взрослая женщина ростом с Дюймовочку и недюжинной силой воли. Живет в героической Горловке. Заболевание суставов делает Елену заложником четырех стен, а война, ночевки в сыром подвале обострили его течение. Без посторонней помощи женщина не способна покинуть свою квартиру на третьем этаже. Весь ее мир — это экран ноутбука, там можно ненадолго забыть о войне, болячках, поделиться своими стихами и пообщаться с другими людьми. О том, что этому самому окошку в мир подходит конец случайно узнала дончанка Евгения Мартынова.

- Лена ничего не просила, просто позвонила узнать, где можно купить в Донецке ноутбук бывший в употреблении, - рассказывает Женя, давшая старт этой чудесной истории. – Но покупать б/у – это все равно что брать кота в мешке. А тут у человека и так все средства съедает аптека, куда ей еще на ремонты потом тратиться!? Я решила кинуть клич в соцсетях, чтобы собрать Лене на новую технику. Даже не ожидала, что столько людей откликнется!

Тогда клич Жени подхватила наша «Комсомолка». Люди начали перечислять деньги не только со всех уголков Донбасса и России, но даже из Италии! Кто-то смеется с таких инициатив, называет это «разводом для лохов», но, слава Богу, есть и другие, кто не способен пройти мимо чужой боли.

А когда собралась необходимая сумма, Евгения, внимательно изучив цены в Донецке и России, съездила в Таганрог и купила не только ноутбук, но и телефон для Елены.

- Уложилась копейка в копейку. Хотя была неприятно удивлена, что на всех сайтах указывается цена значительно ниже реальной, но выбирать не приходится – у нас в Донецке вся техника стоит еще дороже, - признается Женя. – Зато у нас в Донецке мастер, когда узнал, кому мы везем технику, наклеил защитную пленку и отказался брать с меня деньги. Сказал, это его взнос в общее доброе дело! Пока у нас есть такие люди, мы не обречены.

И вот подарки готовы, а тут и повод как раз – у Елены день рождения, а потому в ближайший выходной едем в Горловку. Она нас встречает разбитыми дорогами, серыми домами, огромными ямами и радушными людьми.

Послы доброй воли спешат с подарками к Елене.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Двор Елены напоминает болото, безо всякого преувеличения. Перед подъездом раскинулась необъятная лужа, здесь было бы непросто пробраться и здоровому человеку, не то что ей, опирающейся на палочку. Говорят, что не единожды обращались к властям, да воз и ныне там. А чтобы справиться с болотом необходим трактор.

Вот такой печальный двор.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Трактора ни у Елены, ни у ее отца-пенсионера нет. Зато на дереве во дворе сияет рукотворное солнце, оповещая, что вы дома, тут же под пластиковыми пальмами мокнет одинокий ослик, а может пони, разобрать сложно. В общем народ, не дожидаясь власти, как может украшает свой двор.

А над всеми лужами и ямами торжествует солнце!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Встречает нас папа Елены, майор в отставке, церемонно целует нам руки и проводит в дом. Лена смущена до крайности и кажется не столько подарками, сколько вниманием. Она все улыбается и благодарит со слезами. Дончане – скромный народ, а те, кто как семья Елены всю войну провел в Горловке, пытаясь выжить на пенсию, еще и мудрый. Окна в ее квартире до сих пор заклеены скотчем, ведь война еще не окончилась.

- Начнись сейчас обстрел, даже не знаю смогу ли я самостоятельно спуститься в подвал, там еще нужно и через трубу перебираться. Да и лестничные марши я вряд ли смогу преодолеть, - признается она. – Часто бывало людей секло осколками окон, когда они бежали в подвал. А я этого всегда боялась, ведь не то, что бежать, но и быстро идти не могу.

Но Лена настолько маленькая, что мне кажется даже я могла бы донести ее на руках в укрытие. Недуг не сделал ее желчной злюкой, наоборот, она радуется каждому проявлению жизни, общению, пусть виртуальному, а еще пишет стихи. За годы войны вышло три ее поэтических сборника. Вот только на презентации вместо Лены ездит отец. Он ее руки и ноги.

- Мой отец в прошлом танкист. А еще охотник, рыболов и грибник, - с гордостью рассказывает Елена. – Когда война началась, ему уже за 70 было, а он говорит: пошел бы воевать, но боюсь, в танк не смогу влезть.

Лена благодарна каждому, кто сделал это маленькое чудо для нее.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мы все в подвале перезнакомились, - говорит Владимир - один из гостей за Лениным столом. – Когда от обстрелов прятались. Вот за это хохлам спасибо, а то б и не узнали друг дружку!

То, что пережили эти люди не рассказать ни в каких книгах приезжих писателей, не вместить ни в один фильм.

- Хочу сказать спасибо всем, кто неожиданно сделал мне такой роскошный подарок. Все эти люди не знают меня, но поделились, чем смогли. Сказать, что я тронута, это ничего не сказать! Я никогда не думала, что так бывает, ну чудо же! Желаю всем им мира и добра. А еще приезжайте к нам, когда потеплеет. У нас есть такие грибные места, а папа знает там безопасные тропки. Даст Бог, и я смогу выйти на улицу, - говорит на прощание Елена.

Хотелось, чтобы так же дружно, как все, кто помог сделать подарок Елене, о ее дворе вспомнила бы городская власть и помогла сделать комфортным для людей, проживающих там.

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