2020-01-31T11:48:57+03:00
Добрые дела

Дончане решили сделать сюрприз для своей тяжело больной землячки

Здоровье Елены из Горловки пошатнулось в войну после ночей в подвале, когда украинская артиллерия утюжила ее город
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Для самой Елены инициатива соотечественников стала сюрпризом. Фото: Елены БерезнякДля самой Елены инициатива соотечественников стала сюрпризом. Фото: Елены Березняк
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Елене Березняк, живущей в регулярно обстреливаемой Горловке нужна помощь. Мало того, что она тяжело больна и ее здоровье значительно ухудшилось после ночей в сырых подвалах, когда ее город обстреливала Украина. Так тут еще и ее старенький ноутбук приказал долго жить, а купить новый нет средств.

А вызвались ей помочь сами дончане, которые случайно узнали о ее проблемах.

- Елена в своей жизни ограничена не только природной скромностью, но и тяжёлой, изнурительной, многолетней болезнью, которая не даёт выйти из дома. Да, физически не даёт! Это трагедия для человека, живого, умного, тонко чувствующего. Елена никуда не выезжала в войну, и живёт в обстреливаемой Горловке вдвоем со стареньким папой. Живут на крохотные местные пенсии. У человеческих сил есть предел. И у вещей - тоже. Вот в настоящий момент они как-то закончились разом, - рассказала о Елене дончанка Евгения Мартынова.

К Жене Лена обратилась с вопросом, где можно приобрести бу технику и та здраво рассудила, что брать подобное – это всегда покупать кота в мешке.

- Я рассудила, что незачем бу технику покупать, а потом еще и кучу денег отдавать за ее ремонт, - говорит Женя. – Тем более, когда их нет совсем! А давайте сделаем доброе дело, навалимся всем миром, да и купим Елене ноутбук? А может кто-то откликнется и подарит. Бывают ведь чудеса!

Всем желающим помочь горловчанке, можно перечислить деньги с обязательной пометкой «Для Елены»: Карта Сбербанк РФ 4276 5204 6862 9007 Евгения Анатольевна М.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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