2020-01-31T11:45:09+03:00
Общество

«Для нее это окно в мир!» Дончане хотят помочь землячке из Горловки

Весь ее бюджет съедает тяжелое заболевание, а новая техника не по карману
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Эти фото из прошлого. Сейчас Елена даже не может выйти из квартиры. Фото: архив Елены БерезнякЭти фото из прошлого. Сейчас Елена даже не может выйти из квартиры. Фото: архив Елены Березняк
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Дончане - народ гордый. Сколько раз наблюдала, когда для себя не просили, а умоляли за других. «Помогите лучше моей соседке, у нее совсем караул, а я еще худо-бедно справляюсь. Только не говорите, что это я направила, а то еще обидится», - сколько раз вот такое слышала, когда приезжали с помощью от волонтеров. Да, мы гордые. Может быть чувство собственного достоинства это последнее, что у нас осталось, говорит моя знакомая дончанка Яна.

А вот сейчас понадобилась помощь Елене Березняк, живущей в регулярно обстреливаемой Горловке. Ее старенький ноутбук приказал долго жить, а купить новый нет средств. Женщина давно страдает тяжелым заболеванием, которое обострилось после ночей в подвале под обстрелами.

Сама Елена ни о чем не стала просить, это за нее сделали знакомые, которые случайно узнали о проблеме, когда Елена спросила у них, где можно приобрести бу технику.

- Елена в своей жизни ограничена не только природной скромностью, но и тяжёлой, изнурительной, многолетней болезнью, которая не даёт выйти из дома. Да, физически не даёт! Это трагедия для человека, живого, умного, тонко чувствующего. Елена никуда не выезжала в войну, и живёт в обстреливаемой Горловке вдвоем со стареньким папой. Живут на крохотные местные пенсии. У человеческих сил есть предел. И у вещей - тоже. Вот в настоящий момент они как-то закончились разом, - рассказала о Елене дончанка Евгения Мартынова.

Ведь для человека, который ограничен в движении, ноутбук – это окошко в другой мир. Туда, где не стреляют, где живут без страха подорваться на мине, где не боятся салютов… К тому же Елена поэтически одаренный человек. Вот только ее стихи можно найти исключительно в интернете, ездить на встречи творческих людей она не в состоянии, а издаваться – нет денег.

- Я рассудила, что незачем бу технику покупать, а потом еще и кучу денег отдавать за ее ремонт, - говорит Женя. – Тем более, когда их нет совсем! А давайте сделаем доброе дело, навалимся всем миром, да и купим Елене ноутбук? А может кто-то откликнется и подарит. Бывают ведь чудеса!

Для самой Елены призыв о помощи стал настоящей неожиданностью. Она даже расплакалась.

- Ну что вы?! Мне так неловко, - призналась она сквозь слезы. Ведь я не голодаю, мне есть, во что одеться… Да, на лекарства, которые мне нужны постоянно, я коплю, но мне иногда помогают виртуальные друзья из России. Да, я двигаюсь мало, глобальное лечение мне сейчас недоступно, но! Я же хоть как-то, но двигаюсь, хоть чем-то, но лечусь, вернее – поддерживаю себя. А есть люди (знаю!), которым и это недоступно. Вы не думайте, я боец! Но вот сейчас сижу и плачу, так вы меня растрогали!

В этом все дончане. А потому давайте отзовемся и сделаем это маленькое чудо для Елены.

Всем желающим помочь горловчанке, можно перечислить деньги с обязательной пометкой «Для Елены»: Карта Сбербанк РФ 4276 5204 6862 9007 Евгения Анатольевна М.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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