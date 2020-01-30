Жительница прифронтовой Александровки: «Желаю Зеленскому встретиться с дьяволом»

Волонтеры из России продолжают поддерживать людей, которые живут практически на самой передовой в Донбассе. Причем не только продуктовыми наборами, а и строительными материалами для восстановления разрушенного Украиной жилья.

Жительнице прифронтового поселка Марине Засимовой приходилось вытаскивать раненых жителей из-под обстрелаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Друг «Комсомолки» из Москвы – руководитель волонтерской группы «Тепло Сердец» – Виктор Артамонов пригласил нас отправиться в поселок Александровка, который находится на самом передке, прямо под подконтрольной Киеву Марьинкой.

– Туда мы едем впервые, так сказать в разведку. Везем продуктовые наборы. Посмотрим – кто и в чем нуждается, чтобы потом помогать точечно. Сегодня передадим помощь 16 семьям с детьми, – говорит Виктор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/757862" frameborder="0"></iframe> Жители прифронтовой Александровки показали разрушения своих домов из-за обстрелов с украинской стороны.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Три тележки продуктов

С транспортом помог глава поселка Константин Чалый. Он приехал в Донецк на своей машине. Подключился и член комиссии по прифронтовым районам при Народном совете Республики Сергей Годованец.

– Нам дали список людей, которые нуждаются в лекарствах, – рассказывает Виктор Артамонов на общем сборе. – Медикаменты я купил заранее, теперь нужно успеть собрать продукты.

Константин Чалый (слева) Сергей Годованец (в центре) и Виктор Артамонов грузят продуктовые наборы в машинуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Отправляемся на закупку в один из супермаркетов Петровского района – это по пути в Александровку. Волонтеры берут две тележки, но уже скоро они заполняются с горой: макаронами, гречкой, рисом, подсолнечным и сливочным маслом. Приходится взять еще одну тележку, чтобы уместить туда сгущенное молоко, чай, сахар, курицу и копченый сыр.

Виктор Артамонов уже не первый год помогает жителям ДонбассаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

У многих жителей - подвалы на готове! Начнись обстрел - все бегут к укрытиюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Фасуем по пакетам прямо на кассе, которую открыли специально для нас, увидев три груженые продуктами тележки.

– Это куда же столько? – спрашивает с улыбкой кассир.

– Гуманитарная помощь семьям в прифронтовую зону, – отвечает Артамонов.

– Большое дело делаете! Спасибо вам! – обращается к Виктору девушка.

В результате обстрелов с украинской стороны - дома остались без окон и кровлиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спасала раненых жителей

На въезде в Александровку нас встречает жительница прифронтового поселка и координатор волонтерской группы «Тепло Сердец» Марина Засимова. Раньше она работала в администрации поселка, поэтому хорошо знает, кто где живет и в чем нуждается. Она становится нашим проводником.

Александровка находится в непосредственной близости с МарьинкойФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Марина рассказывает, что в суровые военные будни ей приходилось выносить раненых жителей из–под обстрела. Бывало и такое, что руками прикрывала раны, чтобы приостановить кровотечение.

– Это был первый день школьного перемирия. Сосед вышел на улицу – и ему насквозь прострелили плечо. Это хорошо, что командир наших военных моментально сделал дымовой занавес – в это время мы на носилках эвакуировали раненого. Ему сейчас 43 года, – рассказывает Марина. – А прошлой весной мой муж забирал из Марьинки раненого жителя, по которому выстрелил украинский снайпер. Было тяжелое ранение. Его посадили на мопед и быстро вывезли.

Такую картину можно часто встретить в прифронтовых поселкахФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«С приходом Зеленского стрелять по поселку стали чаще»

Жительница поселка жалуется, что даже сейчас приходится спускаться в подвал – обстрелы не прекращаются.

– Честно сказать, были такие моменты, что вроде не стреляют, тихо, а я все равно опускалась в подвал… для своего успокоения, – сетует девушка. – У других людей в подвалах купорка, а у меня две кровати, стол, стул... ноутбук опускали, чтобы детям мультики включать. Приходилось и всю ночь там сидеть.

Волонтерская группа "ТеплоСердец" помагает жителям Донбасса и в восстановлении жильяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Когда на Украине проходили выборы президента, жители прифронтовых окраин республик Донбасса надеялись на изменения в лучшую сторону. Немного верили в то, что если придет Зеленский, наступит долгожданный мир.

– Мы очень сильно разочарованы Зеленским. Он реально поступает как комик – фигаро тут, фигаро там. Он мне напоминает обезьянку в клетке. Говорил, что для окончания войны в Донбассе – он будет говорить хоть с чертом, хоть с дьяволом. Я ему от чистого сердца желаю – встретиться с дьяволом, – говорит Марина. – Когда он пришел к власти – обстреливать поселок стали чаще. Вот несколько последних дней упорно бьют по Старомихайловке. Наши поселки по очереди обстреливают.

Виктор Артамонов уже не первый год помогает жителям ДонбассаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Виктор Артамонов уже не первый год помогает жителям ДонбассаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Девушка вспоминает дни, когда велись ожесточенные обстрелы поселка, когда детей приходилось буквально закидывать в подвал, когда нужно было не только уберечься от смерти, но и прийти на помощь другим. Ей даже приходилось гасить возгорание столба, который отвечает за электроснабжение поселка.

– Тогда приехали международные организации. Сказали – может, это по блокпосту стреляли? Я им говорю – блокпост им прекрасно видно, а это били четко по домам, – вспоминает жительница поселка.

Александровку ВСУ обстреливают регулярноФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Продолжение следует...

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