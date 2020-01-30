2020-01-30T19:33:39+03:00
Политика

Два жителя Донбасса получили ранения в результате обстрела со стороны киевских силовиков

ВСУ вели обстрел по Голубовскому из 120-миллиметровых минометов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: СЦКК ЛНРФото: СЦКК ЛНР
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Вооруженные формирования Украины увеличили интенсивность обстрелов республик Донбасса. Сегодня в поселке Голубовское, что в ЛНР, в результате огня со стороны киевских силовиков двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Сегодня в 14.00 украинские каратели открыли прицельный огонь из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП-2 по населенному пункту Голубовское, выпустив четыре мины и 30 гранат. Находясь вблизи своих домостроений, не успев укрыться от вражеского обстрела, двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, - сказал он.

Пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу. Они находятся в тяжелом состоянии.

В оборонном ведомстве отметили, что огонь по Голубовскому был открыт военнослужащими 93-й бригады ВСУ, которыми руководит Дмитрий Брыжинский. От обстрела этой бригады вчера получил ранения мирный житель Березовского.

- Обострение ситуации в районе поселка связано с потерей контроля штабом так называемой «операции объединенных сил» над 93-й бригадой, командир которой отказывается выполнять приказы вышестоящего командования и соблюдать режим прекращения огня, - отметил Яков Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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