В Донбассе в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:08:19+03:00

По Березовскому ВСУ стреляли из 120-миллиметровых минометов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Украинская армия вела огонь по Березовскому из 120-миллиметровых минометов

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Осколочное ранение в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины получил мирный житель поселка Березовское. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики Кирилл Белов.

- В результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины минно-взрывную травму получил местный житель 1940 года рождения, - заявил Белов.

Солдаты украинской армии при обстреле поселка Березовское применяли 120-миллиметровые минометы, применение которых запрещено Минскими соглашениями.

Сейчас пострадавший находится в Кировской больнице. Мужчине оказана медицинская помощь – удален один осколок.

В Генпрокуратуре отметили, что по факту обстрела Березовского возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU