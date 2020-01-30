В Донбассе в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель
Осколочное ранение в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины получил мирный житель поселка Березовское. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики Кирилл Белов.
- В результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины минно-взрывную травму получил местный житель 1940 года рождения, - заявил Белов.
Солдаты украинской армии при обстреле поселка Березовское применяли 120-миллиметровые минометы, применение которых запрещено Минскими соглашениями.
Сейчас пострадавший находится в Кировской больнице. Мужчине оказана медицинская помощь – удален один осколок.
В Генпрокуратуре отметили, что по факту обстрела Березовского возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU