2020-01-30T13:08:19+03:00
Политика

В Донбассе в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель

Украинская армия вела огонь по Березовскому из 120-миллиметровых минометов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
По Березовскому ВСУ стреляли из 120-миллиметровых минометовПо Березовскому ВСУ стреляли из 120-миллиметровых минометовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Осколочное ранение в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины получил мирный житель поселка Березовское. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики Кирилл Белов.

- В результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины минно-взрывную травму получил местный житель 1940 года рождения, - заявил Белов.

Солдаты украинской армии при обстреле поселка Березовское применяли 120-миллиметровые минометы, применение которых запрещено Минскими соглашениями.

Сейчас пострадавший находится в Кировской больнице. Мужчине оказана медицинская помощь – удален один осколок.

В Генпрокуратуре отметили, что по факту обстрела Березовского возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Жители поселка Донецкий спрятались в храме от обстрела, который устроил в праздник командир 93-й бригады ВСУ

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР ускорят процесс получения республиканского паспорта
В Донбассе в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель
Татьяна Монтян в Донецке: «Вопрос с пенсиями жителям Донбасса - позорище тварей, которые рулят Украиной»
Погода в Луганске на день: 30 января ожидается теплый день, местами туман, без осадков
Погода в Донецке на день: 30 января будет тепло и солнечно
В скором времени стоимость проезда в городском электротранспорте повысится вдвое
В Донецке задержали двух подростков, забивших до смерти мужчину
В Донбассе ограбили 74-летнего пенсионера, когда он снял деньги в банкомате
В ДНР врачей скорой проинструктировали, куда госпитализировать пациентов с симптомами нового коронавируса
В Донецке от гриппа умер мужчина
В следующий раз Украина и ДНР будут разводиться в Гнутово
ВСУ заминировали гражданскую дорогу возле Луганского
В Минске начали работу группы по безопасности, экономике и гуманитарным вопросам
Донецк пока держится: Школы Авдеевки и Мариуполя на карантине
Куда пойти в дождливый день в Донецке? В художественный музей - бесплатно!
Дончанка стала участницей передачи «Поле Чудес»
Возможна ли доставка короновируса из Китая в Донецк посылкой?
В ДНР запретят снюсы
«Вчерашний туман превратил Донецк в Лондон» - дончане делятся необычными фотографиями города в тумане
Погода в Донецке на день: 29 января весь день будет дождь
Завтра художественный музей можно будет посетить бесплатно
Погода на 29 января в Луганске: температура воздуха до 5 градусов тепла, временами - дождь
Под Донецком в сильном тумане две легковушки протаранили друг друга в лоб
29 января в Минске будут обсуждать обмен пленными и открытие новых пунктов пропуска в Донбассе
Бывший мэр Славянска Штепа уверена, что ей удастся содрать с Украины 18 миллионов евро