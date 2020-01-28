НМ ЛНР: Украина увеличила интенсивность обстрелов Республики
Украинские вооруженные формирования увеличили интенсивность обстрелов Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Осадчий отметил, что увеличение интенсивности обстрелов связано в преддверии встречи Контактной группы в Минске, которая запланирована на 29 января 2020 года.
Представитель оборонного ведомства Республики рассказал, что вечером 28 января 2020 года киевские силовики обстреляли населенный пункт Березовское из запрещенных Минскими соглашениями 120-миллиметровых минометов.
- Сегодня в 15.15 боевики 93-й бригады ВСУ по приказу военного преступника командира бригады полковника Дмитрия Брыжинского подвергли обстрелу из 120-мм миномета район населенного пункта Березовское, выпустив семь мин, - сказал Осадчий.
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ИСТОЧНИК KP.RU