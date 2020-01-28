2020-01-28T18:03:01+03:00
Политика

НМ ЛНР: Украина увеличила интенсивность обстрелов Республики

ВСУ обстреляли Березовское из 120-миллиметровых минометов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Стрелять ВСУ стали больше в преддверии встречи Контактной группы в МинскеСтрелять ВСУ стали больше в преддверии встречи Контактной группы в МинскеФото: Александр КОЦ
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Украинские вооруженные формирования увеличили интенсивность обстрелов Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Осадчий отметил, что увеличение интенсивности обстрелов связано в преддверии встречи Контактной группы в Минске, которая запланирована на 29 января 2020 года.

Представитель оборонного ведомства Республики рассказал, что вечером 28 января 2020 года киевские силовики обстреляли населенный пункт Березовское из запрещенных Минскими соглашениями 120-миллиметровых минометов.

- Сегодня в 15.15 боевики 93-й бригады ВСУ по приказу военного преступника командира бригады полковника Дмитрия Брыжинского подвергли обстрелу из 120-мм миномета район населенного пункта Березовское, выпустив семь мин, - сказал Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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