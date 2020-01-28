2020-01-28T12:10:10+03:00
Политика

По заданию СБУ мать восьмерых детей знакомилась в Луганске с военными ЛНР

Она собирала сведения о защитниках Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Марина Недодаева рассказала, как ее завербовали сотрудники СБУ. Фото: МГБ ЛНРМарина Недодаева рассказала, как ее завербовали сотрудники СБУ. Фото: МГБ ЛНР
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Никто бы не подумал, что мать восьмерых детей может заниматься шпионажем. Видимо, этим и привлекла внимание сотрудников СБУ жительница Станично-Луганского района Марина Недодаева.

Недодаева регулярно ездила с подконтрольной Киеву территории в Луганск. В столице ДНР живут ее две старшие дочери. Для СБУшников оказалось несложным делом завербовать женщину - шантажом и угрозой расправиться с детьми.

- Когда ехала в Луганск, звонила сотрудникам СБУ. Без их ведома я не могла попасть на эту сторону. Я общалась по их заданию в соцсети. Мне сказали, что упор делать на военнослужащих ЛНР. Вела переписку, если был контакт по телефону и назначалась встреча, то должна была встречаться в Луганске, чтобы узнать какие-то данные, - призналась женщина работникам МГБ ЛНР, которые ее задержали.

Кроме того, Недодаева должна была уговаривать военнослужащих ЛНР о переходе на сторону украинских силовиков по программе СБУ «Тебя ждут дома».

Кстати, старшая дочь Недодаевой Ирина Щетинина была завербована еще в 2017 году. По аналогичной схеме – сотрудники спецслужбы угрожали физической расправой ее несовершеннолетним брату и сестрам.

В МГБ ЛНР напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами наказывается лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества. В то же время своевременное сообщение в МГБ о том, что вас вовлекли в преступное «сотрудничество» служит основанием для освобождения от уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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