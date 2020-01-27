2020-01-27T18:41:50+03:00
Политика

Проломили голову и бросили помирать: Будни украинских боевиков не отличаются разнообразием

ВСУшники чуть не поубивали друг друга
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Горячие украинские парни чуть не убили своего же. Фото: Русская ВеснаГорячие украинские парни чуть не убили своего же. Фото: Русская Весна
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Украинские боевики из 58-й бригады ВСУ, заскучав в перерывах между обстрелами населенных пунктов ДНР, решили расслабиться. Как водится, выбрали для этого спиртное. А какая пьянка без драки?

Она переросла в избиение младшего сержанта Поникарова, который не разделял взгляды сослуживцев. Ему просто, как аргумент, проломили голову.

- Когда Поникаров потерял сознание, его вынесли из блиндажа и бросили в окоп. Позже он был доставлен в лечебное учреждение с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, — сообщили в командовании ДНР, ссылаясь на собственные источники в бригаде.

На месте происшествия работает военная служба правопорядка, трое причастных боевиков — старший сержант Герус, сержант Карабай и младший сержант Хоменко — взяты под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Проломили голову и бросили помирать: Будни украинских боевиков не отличаются разнообразием
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