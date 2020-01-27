Командир батальона «Спарта» Владимир Жога: Мы приложим максимум усилий для защиты жителей Республики

До отвода войск в ноябре прошлого года вооруженные формирования Украины постоянно наносили артудары по Донецкой Народной Республике. Противник не только провоцировал бойцов ДНР на ответный огонь, но и пытался захватить часть территории.

- «Спарта» работает на опережение, поэтому не дали ни единого шанса украинским боевикам. При этом мы не нарушаем перемирия – даем отпор согласно военному кодексу, - сказал «КП» командир отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта» имени Героя Республики Арсена Павлова Владимир Жога (позывной Воха), победивший в республиканском конкурсе «Человек года» в номинации «Защитник Республики».

Победитель конкурса «Человек года» Владимир ЖОГА: Мы приложим максимум усилий для защиты жителей РеспубликиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«СПАРТА» - БАТАЛЬОН ГОДА

Бойцы легендарного батальона уничтожили много бронетехники и диверсантов. Также вывели из строя больше десяти видеокамер, которые украинские боевики устанавливают на тех же терриконах для наблюдения за происходящим в ДНР.

Владимир Жога после награждения сказал, что победа в конкурсе «Человек года» - не его личное достижение.

- Это заслуга всех тех, кто был со мной рядом, помогал, поддерживал, тратил свои силы. Война еще не закончена - мы приложим максимум усилий для защиты жителей Республики, - подчеркнул командир разведывательного батальона «Спарта».

Воха в ополчении с первых дней противостояния на Украине. Когда в Славянске возникло сопротивление новой киевской власти, он в возрасте 20 лет одним из первых встал в ряды защитников родного города. Там же познакомился с Арсеном Павловым, известным под позывным Моторола.

Победитель конкурса «Человек года» Владимир ЖОГА: Мы приложим максимум усилий для защиты жителей Республики. Фото: ВКонтакте

Батальон «Спарта» был сформирован в августе 2014 года в Донецке на основе пулеметно-противотанкового взвода Моторолы, активно оборонявшего Славянск в составе добровольческого батальона Игоря Стрелкова.

ШАГ НАВСТРЕЧУ ДОНБАССУ

Воху назначили командиром «Спарты» после смерти его комбата Арсена Павлова в октябре 2016 года. Моторола погиб в результате взрыва в лифте своего дома на улице Челюскинцев в Донецке. Следствие установило, что организатором теракта стали украинские спецслужбы.

- Моторола - настоящий Герой с большой буквы. Хотя себя он таким не считал, - говорит Владимир Жога. - Он считал героями людей, которые воевали на передовой, исполняли его приказы. Герой - его батальон. После смерти Мотора мы ему обещали, что батальон не разрушится, кто бы на нас ни давил. И сейчас «Спарта» - единый механизм, кулак. Арсен из нас воспитал достойных воинов, его характер мы приняли.

Победитель конкурса «Человек года» Владимир ЖОГА: Мы приложим максимум усилий для защиты жителей Республики. Фото: ВКонтакте

Украина уже шесть лет безуспешно пытается вернуть себе Донбасс. Вот что по этому поводу сказал Владимир Жога:

- Если хотите вернуть себе людей, то зачем же в них стреляете?! Не надо убивать жителей, находите с ними общий язык, предлагая какие-то выгоды и идя на компромиссы. Ни один украинский президент еще не сделал шаг навстречу Донбассу.

ДОСЬЕ «КП»

Батальон «Спарта» вместе с другими подразделениями ополченцев участвовал в боях за Донецкий аэропорт с октября 2014 года. 30 ноября спартанцы водрузили над старым терминалом флаг Донецкой Народной Республики. Воздушную гавань столицы ДНР ополченцы освободили 19 января 2015 года.

Бойцы «Спарты» проявили себя практически во всех горячих точках Донбасса. Они освобождали Иловайск, Углегорск, Шахтерск, Широкино, Докучаевск. Некоторое время батальон находился в Луганской Народной Республике для прикрытия границы на случай вторжения украинской армии.

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