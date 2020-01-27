«Пилите, Шура, пилите»: Украинские военные уничтожают реликтовые леса Святогорска

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:06:08+03:00

Мачтовым соснам, которые отправляют в ЕС на изготовление мебели, сотни лет

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Украинские вояки освобождают дончан в прямом смысле от всего. По сообщениям местных жителей из Щурово, Брусино, Красного Лимана, лес, который начали высаживать в этих местах еще в царские времена, массово вырубают украинские военные и местные жители. А это огромные вековые сосны!

Раньше на месте леса были меловые горы и песчаный грунт, который руками человека превратился в прекрасный лес.

Снимки со спутника. Фото: donbasstoday.ru

- Приезжают украинские военные, оцепляют автоматчиками участок леса, вывешивают таблички «Осторожно мины» и начинают пилить вековые сосны. По дороге к Голубым озерам, с правой стороны, остались лишь огромные проплешины, — сообщила местная жительница в интервью изданию «Донбасс Сегодня». – Наш знаменитый лес превращается в пустыню.

Это подтверждается картами со спутника, где отчетливо видно, что уничтоженный лес занимает сотни гектаров. Сейчас на месте зеленых насаждений зияют огромные пустоты.

Лес, который безнаказанно пилят ВСУ, идёт на постройку блиндажей, а мачтовые сосны отправляют в ЕС на мебель.

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ИСТОЧНИК KP.RU