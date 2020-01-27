Жители прифронтового Ясного: "Наши дети снова в подвалах"

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:16:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока Зеленский рассказывает о способах прекращения войны, продолжаются обстрелы мирных городов Республики.

- Сегодня стреляли ночью. А только что позвонила дочка со школы, начался обстрел Докучаевска, - сообщает молодая мама из поселка Ясное. - Всех детей загнали в подвал. И, правда, давно такого не было. Мы вернулись в 17-ый год!? В 2017 году дети почти не учились, сидели по подвалам. Школа, где учится Настя, очень близко с границей прикосновения. Очень много было попаданий в школу, много разрушений. И детей там очень много. Около тысячи человек. Также у нас в городе Докучаевске 6 школ. Представьте, сколько там детей! Четыре садика. Звонила одна мамочка, она отвезла ребёнка в садик, так они в подвале сидели. А теперь эта мамочка перебежками между домами идёт в паспортный, получить паспорт ДНР. И дойдёт ли она туда? Вот так и живем, перебежками!

СЦКК сообщает, что только за выходные ВСУ 28 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись населенные пункты на донецком, горловском, мариупольском направлениях.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В прифронтовом районе Донецка пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого

Песни Высоцкого исполнят барды со всех городов Республики (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU