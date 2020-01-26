2020-01-26T12:15:07+03:00
Общество

В прифронтовом районе Донецка пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого

Песни Высоцкого исполнят барды со всех городов Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В прифронтовом районе Донецка пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого. Фото: ВКонтактеВ прифронтовом районе Донецка пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого. Фото: ВКонтакте
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31 января в Донецке во Дворце культуры прифронтового Петровского района пройдет концерт «Я к микрофону стал, как к образам…» памяти Владимира Высоцкого. Об этом сообщили в управлении культуры администрации города Донецка.

- Все творчество Высоцкого шло из сердца, души и из личного жизненнного опыта автора, поэтому было и будет актуальным всегда, - рассказали организаторы.

На концерте будут звучать произведения Владимира Семеновича в исполнении приглашенных бардов из разных городов ДНР.

Начало – в 13.30.

На концерт памяти Высоцкого «Я к микрофону стал, как к образам…» приглашены и жители подконтрольного Киеву Донбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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