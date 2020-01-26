В прифронтовом районе Донецка пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого
31 января в Донецке во Дворце культуры прифронтового Петровского района пройдет концерт «Я к микрофону стал, как к образам…» памяти Владимира Высоцкого. Об этом сообщили в управлении культуры администрации города Донецка.
- Все творчество Высоцкого шло из сердца, души и из личного жизненнного опыта автора, поэтому было и будет актуальным всегда, - рассказали организаторы.
На концерте будут звучать произведения Владимира Семеновича в исполнении приглашенных бардов из разных городов ДНР.
Начало – в 13.30.
На концерт памяти Высоцкого «Я к микрофону стал, как к образам…» приглашены и жители подконтрольного Киеву Донбасса.
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ИСТОЧНИК KP.RU