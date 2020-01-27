Пока Зеленский призывает "больше стараться окончить войну", обстрелы ДНР продолжаются

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:31:05+03:00

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Только за выходные ВСУ 28 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись населенные пункты на донецком, горловском, мариупольском направлениях.

Дончане говорят, что вернулся 2014 год. Особенно достается жителям на линии разграничения.

- Летит что-то тяжелое, идет обстрел Старомихайловки со стороны Украины, - рассказывает Ирина, жительница Трудовских.

Тем временем Зеленский призывает "стараться еще больше завершить войну". Вот только слова его имеют обратное значение для жителей Донбасса. Похоже сам президент Украины мало влияет на ситуацию. При этом он выразил соболезнования по поводу гибели украинских военных, один из которых подорвался на растяжке, другой погиб во время обстрела. О тысячах мирных жертв этих военных Зеленский не вспомнил.

25 января в 16.50 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Красногоровки с применением БМП-2 и СПГ. Разрушены жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU