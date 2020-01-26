Украинские боевики нанесли артудар по Донецку из Красногоровки

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:04:29+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Петровский район Донецка, в результате чего повреждения получил жилой дом. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- 25 января в 16.50 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Красногоровки с применением БМП-2 и СПГ. В результате обстрела повреждены окно, межкомнатная дверь, внутренние стены и бытовая техника в доме по адресу: улица Леваневского, 90, в Петровском районе Донецка, - говорится в сообщении.

Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Тем временем, несколько домов украинской артиллерией повреждено и в Докучаевске. И это, несмотря на то, что в Донбассе действует достигнутое в Минске перемирие.

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ИСТОЧНИК KP.RU