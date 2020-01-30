«Когда увидела сгоревшее жилье, у меня была истерика»: Украинская армия уничтожила еще один дом в Донбассе

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Александровка, что на окраине Донецка, сгорел дом. Об этом «Комсомолке» сообщила координатор волонтерской группы «Тепло Сердец» Марина Засимова.

- Выгорела середина дома. Местные жители увидели возгорание, вызвали пожарных и начали тушить своими силами, - рассказывает девушка. - В помещении нашли пулю от утеса, точной экспертизы пока не было, но предварительно – это был зажигательный боеприпас.

Жилье выгорело полностью. Фото: архив героя публикации

Валентина живет с 22-летним сыном. Еще пять лет назад они были вынуждены переехать на съемную квартиру, потому что их дом находится в непосредственной близости к украинским позициям.

- Я летом много времени проводила дома в Александровке, а так день через день приезжала – кошку кормила, но она погибла во время пожара, - рассказывает жительница прифронтового поселка. - У меня в Александровке есть родительский дом, мама с папой умерли, и дом разбит. Получается, что у меня есть два дома, но на самом деле нет ни одного – я бомж.

Стены домов изрешечены украинскими пулямиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Хозяйка пострадавшего дома Валентина рассказала, что украинская армия регулярно стреляет по ее строению, пули неоднократно залетали прямо в дом. А полгода назад в результате минометного обстрела с украинской стороны была ранена соседка.

- Мой дом обстреливают с 2015 года – он уже как «ветеран». Попаданий было куча, что только не прилетало. Даже выстоял от прилета гаубичных снарядов – воронки были двухметровые, а дом выстоял, - говорит Валентина. – В этот раз боеприпас залетел вовнутрь, и все выгорело, остались одни стены. Я когда приехала и увидела, что произошло – была истерика.

Жители Александровки находятся на виду у украинских воякФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Женщина написала заявление в МЧС и в полицию Республики. Надеется на помощь в восстановлении жилья.

Вчера в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали, что украинские вооруженные формирования вели огонь по Александровке из Марьинки, при обстреле киевские силовики применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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