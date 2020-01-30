2020-01-30T14:36:08+03:00
Политика

«Есть ли жизнь на Донбассе»: В сети обсуждают видеоролик Анатолия Шария о донецких студентах

Видеоблогер запланировал серию роликов о жизни в Донбассе [видео]
Екатерина Сорока
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На канале у Анатолия Шария уже больше 2 миллионов подписчиков. Фото: youtube.com/channel/UCVPYbobPRzz0SjinWekjUBwНа канале у Анатолия Шария уже больше 2 миллионов подписчиков. Фото: youtube.com/channel/UCVPYbobPRzz0SjinWekjUBw
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Долгое время Анатолий Шарий не высказывался по поводу обстановки в Донбассе. Но тишина прекратилась. Блогер запланировал выпустить серию роликов о жизни в Донецкой Народной Республике в разрез украинских телесюжетов.

— Я, когда-то в свое время сказал, что зарекся вообще что-либо показывать, что там происходит. И, возможно, мы бы знали, что там сегодня, но, ни средства массовой информации, никто вообще об этом не сообщает. Как будто там жизни нет. А я вас уверяю, что она там есть, — говорит медиаэксперт во вступлении к нашумевшему видеоролику. — Недавно я читал у некоторых, что, мол, вся молодёжь там потеряна. Потому что в начале конфликта им было по 10 лет, а вот они выросли теперь за эти шесть лет. Они такие-сякие. Вот я и хочу показать людей. Во-первых, там жизнь есть. А, во-вторых, я просто хочу их показать. И это первая часть. Я уверен, что у нас получится многосерийка.

Первая серия на днях завирусилась в социальных сетях и вызвала бурю эмоций. В видео корреспондент Шария отправился в Донецкий национальный университет во время сессии и задал пару вопросов студентам разных курсов об их повседневной жизни, сессии и студенчестве. Реакцию дончан не нужно было долго ждать.

— Эти ребята кроме учебы и дома еще и множество творческих проектов успевают реализовывать. Если в ролике показать различные кружки для детей, бесплатные показы кино, фотосушки с тысячью фотографий в центре Донецка, видео с авторской хореографией, любительские театры, музыкальные группы, волонтеров приютов для животных и т.п. Что это тогда, если не жизнь? — комментирует Катерина.

— Эти ребята не будут кричать «Україна – понад усе». Они не будут скакать, разрушать памятники и «зиговать» … они будут просто жить, — добавляет Виталий.

За время существования ролика он собрал больше 40 тысяч «лайков» и всего 700 «дизлайков» – вероятно их ставили жители незалежной, многих из которых чуть ли не выворачивает от зависти. Речь идет не обо всех украинцах. Только о тех, кого смогла зомбировать система, правящая страной последние годы.

Есть ли жизнь на Донбассе .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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