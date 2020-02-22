«Думали простуда – оказался рак»: 6-летний мальчик из Донецка столкнулся со смертельной болезнью

«Комсомолка» продолжает рассказывать о детках Республики, которые столкнулись со страшными заболеваниями. Они не остались с недугом один на один. Рядом всегда заботливые родители, у кого их нет – воспитатели, профессиональные врачи, добродушные волонтеры и просто все те, кому не все равно. Такие заметки даются нелегко, вникаешь в историю каждого ребенка и переживаешь за его жизнь всем сердцем, но делать это нужно. Прежде всего – для того, чтобы люди видели тех, кто не справится без их помощи и поддержки.

Сегодняшний день начался с уже привычного обзора ленты новостей и созвонов с героями публикаций. Разговор с руководителем благотворительного фонда «Время добрых» Марией Афанасенко снова не прошел бесследно. Волонтеры открыли очередной сбор на лечение 6–летнего дончанина Саши Валуева. У мальчика ‌острый лимфобластный лейкоз – рак.

– Если бы материнская любовь лечила рак, то Саша вмиг бы стал здоров, – говорит Мария.

Но к сожалению, материнской любви для этого недостаточно – для того чтобы бороться с недугом ежедневно нужно принимать целый ряд лекарств, сдавать кучу дорогостоящих анализов. Уже сейчас на все это необходимо 477 000 рублей.

В комментариях к таким сборам хоть и редко, но все равно встречаются мнения из разряда «Неужели это поможет? Да на такие деньги можно помочь сотням малообеспеченным или голодающим». На такие «вставки» практически никто не реагирует. Люди или помогают или проходят мимо – выбор делает каждый самостоятельно. Но хочется ответить таким комментаторам в этой заметке – практика показывает, что около восьмидесяти процентов случаев в детской онкологии заканчиваются благоприятно. Если эта статистика не аргумент – прочтите, что испытывает мама Саши.

6-летний мальчик из Донецка борется со страшным недугом. Фото: Время добрых

«‌Сашулька родился абсолютно здоровым и крепким малышом. Такое счастье, посланное Богом – сынок. Он вообще почти никогда ничем серьёзным не болел. Даже простуды всегда проходили в лёгкой форме. Детки же вообще часто болеют. Поэтому, когда в ноябре Сашуля принес из садика насморк, мы лечились как обычно. Конечно, меня немного настораживало, что симптомы совсем не проходят. Да и сыночек стал какой–то вялый и бледный. Он у нас вообще спокойный мальчик, поэтому быструю утомляемость я списывала на перенесённую простуду. Но всё–таки что–то мне не давало покоя. Сашульку стали беспокоить боли в ручках и ножках. Господи, если бы я тогда знала – с чем нам придётся столкнуться. Материнское сердце не обманешь. Я вот прямо чувствовала – что–то не так и настояла на развернутом анализе крови. Он показал, что в крови у малыша анемия. Я даже вздохнула с облегчением, анемию то мы без проблем вылечим. Но наш лечащий врач направил нас на консультацию к гематологу. Даже когда я увидела надпись «Детская онкогематология» – была совершенно спокойна. Я тогда ещё подумала «Боже мой, как же жалко этих деток. У нас обычная анемия, а у них онкология». Я ещё не знала, что буквально через какие–то сутки это отделение станет для нас домом на очень долгое время.

‌Паника и страх начали подступать, когда я впервые услышала слово «пункция». Я себя успокаивала – надо держаться. Сейчас подтвердят анемию и мы наконец–то поедем домой.

‌Острый лимфобластный лейкоз. Эти слова будто лезвием резанули. Я слушала врача как бы издалека, мой мозг отказывался воспринимать эту информацию... рак. Такое слово страшное. Будто щупальцами своими до самой души достаёт. Страшно, безумно страшно вот так вдруг узнать, что твой ребёнок смертельно болен. Мы уже три месяца в отделении. Сашулька мой теперь тоже «лысик». Здесь так ласково называют деток, у которых после химиотерапии выпадают волосики.

‌Сынок мой даже привык уже. Привык к ежедневной боли от капельниц и уколов. Как же это всё страшно. А ещё я выучила много новых слов – аплазия, тромбоциты, подключичка, бласты... и названия огромного количества лекарств, которые ежедневно нужны, чтобы мой малыш жил».

Реквизиты для оказания помощи:

Центральный Республиканский Банк – 1035 2728 9254 9785

Срок действия 01.21 (Olga Sorokina)

Сбербанк – 4276 5209 9910 7499 Сорокина О. М.

Приват Банк – 5168 7422 0875 0004 Сорокина О. М.

Желаем Саше сил на борьбу с недугом и выздоровления. А рядом с ним всегда будут те, у кого доброе сердце.

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