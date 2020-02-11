В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному Егору Бойко

«Комсомолка» продолжает следить за судьбой тяжелобольного сироты – воспитанника первого интерната Донецка - Егора Бойко. Когда мальчику было 11 лет - врачи поставили диагноз - острый лимфобластный лейкоз – рак. Вот уже год он находится в больнице.

Совсем недавно мы писали о том, что благотворительный фонд «Время добрых» открыл сбор средств на дорогостоящий противоопухолевый препарат для Егора.

- Егор уже год находится в отделении детской онкогематологии. Мальчик устал противостоять этой страшной болезни, которая отобрала у него детство, от боли, от одиночества, - рассказывают благотворители. - Но всё же терпит и непосредственно и по-детски верит в то, что где-то в будущем есть другая, счастливая жизнь без болезни, боли, слёз и одиночества.

Необходимо было – 510 тысяч – казалось бы, неподъёмная сумма, которую будут собирать не одну неделю. В ситуации с Егором – время на все золота. Замедление лечения могло вызвать негативные последствия.

Поначалу деньги поступали на счета медленными темпами. Больше чем за неделю удалось собрать 101 тысячу рублей. Затем сбор почти остановился. Оставалось надеяться на чудо. Оно все-таки произошло.

- Мы даже не знаем, как описать то, что случилось! – написали волонтеры. - Объединение «Первый ликероводочный завод» в лице генерального директора Екатерины Викторовны Шейбут внёс сумму, недостающую до закрытия сбора для Егора Бойко. Это – 409 000 рублей. Невероятно волшебное чувство испытываем, понимая, что в нашем прекрасном Донецке есть люди, для которых жизнь ребёнка не имеет цены!

К слову – несколько месяцев назад благотворительный фонд открывал сбор средств на лечение для Егора Бойко на 420 тысяч рублей. Тогда тоже не обошлось без чуда. Пожелавшая остаться анонимом девушка внесла недостающую на лечение сумму – больше 100 тысяч рублей.

Надеемся, что страшный недуг наконец-то отступит от мальчика, и он в полной мере сможет вернуться к обычной жизни – учится, играть, мечтать. Жить. Желаем Егору Бойко скорейшего выздоровления.

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К кому обратиться за помощью? Где взять сотни тысяч на лечение? Обычно об этом думают родители. А что делать сироте? Этими вопросами занялась директор интерната. Для нее – каждый воспитанник как родной. Именно она обратилась за помощью в благотворительный фонд «Время добрых» (подробнее)