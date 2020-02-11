2020-02-11T22:26:51+03:00
Здоровье

В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному Егору Бойко

Недостающую сумму в 409 тысяч рублей внесла директор «Первого ликероводочного завода»
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
У 12-летнего мальчика острый лимфобластный лейкоз. Фото: Время добрыхУ 12-летнего мальчика острый лимфобластный лейкоз. Фото: Время добрых
Изменить размер текста:

«Комсомолка» продолжает следить за судьбой тяжелобольного сироты – воспитанника первого интерната Донецка - Егора Бойко. Когда мальчику было 11 лет - врачи поставили диагноз - острый лимфобластный лейкоз – рак. Вот уже год он находится в больнице.

Совсем недавно мы писали о том, что благотворительный фонд «Время добрых» открыл сбор средств на дорогостоящий противоопухолевый препарат для Егора.

- Егор уже год находится в отделении детской онкогематологии. Мальчик устал противостоять этой страшной болезни, которая отобрала у него детство, от боли, от одиночества, - рассказывают благотворители. - Но всё же терпит и непосредственно и по-детски верит в то, что где-то в будущем есть другая, счастливая жизнь без болезни, боли, слёз и одиночества.

Необходимо было – 510 тысяч – казалось бы, неподъёмная сумма, которую будут собирать не одну неделю. В ситуации с Егором – время на все золота. Замедление лечения могло вызвать негативные последствия.

Поначалу деньги поступали на счета медленными темпами. Больше чем за неделю удалось собрать 101 тысячу рублей. Затем сбор почти остановился. Оставалось надеяться на чудо. Оно все-таки произошло.

- Мы даже не знаем, как описать то, что случилось! – написали волонтеры. - Объединение «Первый ликероводочный завод» в лице генерального директора Екатерины Викторовны Шейбут внёс сумму, недостающую до закрытия сбора для Егора Бойко. Это – 409 000 рублей. Невероятно волшебное чувство испытываем, понимая, что в нашем прекрасном Донецке есть люди, для которых жизнь ребёнка не имеет цены!

К слову – несколько месяцев назад благотворительный фонд открывал сбор средств на лечение для Егора Бойко на 420 тысяч рублей. Тогда тоже не обошлось без чуда. Пожелавшая остаться анонимом девушка внесла недостающую на лечение сумму – больше 100 тысяч рублей.

Надеемся, что страшный недуг наконец-то отступит от мальчика, и он в полной мере сможет вернуться к обычной жизни – учится, играть, мечтать. Жить. Желаем Егору Бойко скорейшего выздоровления.

Читайте также

«Егорка верит в счастливую жизнь без болезни!» Тяжело больному сироте из Донецка собирают деньги на лечение

К кому обратиться за помощью? Где взять сотни тысяч на лечение? Обычно об этом думают родители. А что делать сироте? Этими вопросами занялась директор интерната. Для нее – каждый воспитанник как родной. Именно она обратилась за помощью в благотворительный фонд «Время добрых» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие массажные ванночки для ног 2020
Главная задача массажной ванночки для ног - снять усталость. Дополнительными « бонусами» будут уменьшение отеков, релаксация и даже лечение суставов. Если выбрать гидромассажер правильно, приятные ощущения обеспечены! Рассказываем, как это сделать
Лучшие лосьоны для тела 2020
Лосьон для тела отличается от кремов и тоников - нужно понимать, что это 100% увлажнение, которое будет полезно любой коже. В этой статье мы расскажем о лучших лосьонах 2020 года по версии "КП", а также о том, как правильно выбрать и когда лучше наносить
Лучшие альгинатные маски для лица
Если ваша главная задача — снять отек и получить быстрый лифтинг-эффект, альгинатная маска справится с этими вопросами мгновенно. В этой статье мы составили рейтинг лучших альгинатных масок для лица по типу тех, что предлагают нам в салоне красоты
Новости 24
В Донбассе за два дня выпала месячная норма снега: 200 километров дорог расчистили горняки
Маленькие циркачи из Донецка покорили арену Circo de Albacete в Испании
В Республике откроют предприятие по выпуску чугуна
В Мариуполе катание с горки окончилось трагедией
Пьяные ВСУшники сели за руль и насмерть сбили женщину
Я мзду беру. Мне за державу не обидно: В ЛНР задержали шестерых таможенников за взятку более тринадцати миллионов рублей
Почти 100 тысяч комплектов документов подано дончанами на получение гражданства РФ
"Танки, замки и животные из снега": В ДНР объявили конкурс с призами на оригинальную уборку снега
Зеленский рассчитывает осенью провести выборы в Донбассе
В Харцызске пытались обезглавить бродячего пса
В связи с приездом в Украину дипломатов из США – в ВСУ масштабные проверки
23 февраля и 8 марта: Сколько выходных будет у дончан