В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной Кате Грибовой

Волонтеры благотворительного фонда «Время добрых» вместе с неравнодушными людьми снова совершили чудо. Три дня назад ими был открыт сбор средств на оплату исследования в московской клинике имени Дмитрия Рогачёва трехлетней Кати Грибовой.

– Две недели назад в тихую и размеренную жизнь сельской семьи ворвалось страшное слово – рак. То, что не проходящие боли и стремительно увеличивающийся животик у Катюши, могут быть симптомами смертельного заболевания, заподозрили местные врачи. В Донецке Катю в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. После того, как удалось стабилизировать состояние девочки, была проведена компьютерная томография. Результат показал – в животике у малышки огромная опухоль. И растёт она угрожающе стремительно. Предварительный диагноз – нейробластома забрюшинного пространства.

Мама девочки не отходит от постели доченьки – от сильных болей малышку спасают обезболивающие и мамины объятия.

– Как же я боюсь за свою девочку. Мой лучик ясный. Она такая маленькая, добрая, ласковая и только жить начала. Уколы помогают, но ненадолго. Ночами совсем не спит. Стонет от боли. Всё это как страшный сон какой–то – невыносимо смотреть как мучается твой ребёнок и понимать, что ничем помочь не можешь. Если бы я могла её боль взять на себя, – говорит мама Кати.

Для того, чтобы поставить точный диагноз и прописать наиболее эффективное лечение необходим ряд дорогостоящих исследований в клинике имени Дмитрия Рогачёва в Москве. Цена этому – 90 000 руб. Для кого–то это небольшие деньги, но в этом случае – они могут спасти жизнь ребенка – поспособствовать правильному лечению.

– Сбор закрыт. Семья Катюши и мы благодарим каждого, в чьём чистом сердце беда этой крохи нашла отклик, – написали волонтеры «Времени добрых» на своей странице в социальной сети через два дня после открытия сбора. – Держим крепко кулачки и ждём ответа от московских специалистов.

Всего было собрано 114 656 рублей. Пересбор – 21 656 рублей будет направлен на оплату иммуногистологического исследования в той же клинике 15 летней Марии Русановой из Донецка. Врачи поставили ей предварительный диагноз – лимфома Ходжкина.

Скорейшего всем выздоровления.

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