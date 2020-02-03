Почему в ДНР проверяли людей с украинскими паспортами и автомобильными номерами

Вопрос отмены комендантского часа для жителей Республики и украинских провокаторов стоит остро. Так еще больше пищи для обсуждения стало, когда комендантский все же отменили на время новогодних праздников. Правда, вместо этого на улицах Республики появились дополнительные патрули.

После 11 вечера полицейские проверяли у людей паспорта, а также останавливали машины с украинскими номерами. Хоть комендантский час и вернулся, но проверки не прекратились . Для чего нужен такой строгий контроль, рассказал Денис Пушилин.

— Именно задержаний, каких-то «арестов» за украинские паспорта – их не было! Были дополнительные проверки, абсолютно обоснованные тем, что наши оппоненты, проводя какую-то диверсионно-разведывательную работу, засылая сюда специалистов по диверсиям, используют именно украинские паспорта. Там они могут сделать любую прописку, это все в их руках. И нашим правоохранительным органам достаточно сложно удостовериться в подлинности личности конкретного человека, потому что у нас нет сейчас современных баз данных Украины. Да они нам и не нужны! Но это связывает – в определенном смысле – руки правоохранительным органам. Если по паспортам ДНР все понятно, по паспортам РФ все понятно, то по паспортам Украины требовались дополнительные действия. Ровно так это и происходило, — рассказал Глава Республики.

Самый важный аргумент власти – это безопасность мирных жителей. Но кроме опасности того, что по улицам Республики будут разгуливать диверсанты «незалежной», такие проверки проводятся для помощи правоохранителям.

— Если кто-то приехал в гости – оформляются определенные документы, въездная декларация, все это возможно. Но почему-то многие не обращают на это внимание. Это тоже затрудняет работу правоохранительным органам. Например, совершено ДТП. А у нас баз украинских нет. И где искать нарушителя? Если у него номера не республиканские и не оформлены документы при пересечении границы – то это создает определенные сложности, – добавил Денис Пушилин.

Добавим, что вопрос комендантского часа впервые с 2014 года сдвинулся с мертвой точки. Руководство Республики решает вопрос о поэтапном снятии этого ограничения.

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